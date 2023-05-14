Российские войска ночью провели массированный обстрел Украины. Под удар попал Тернополь, группа из которого представляла Украину на Евровидении

В ночь на 14 мая российские войска провели массированный обстрел Украины. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По их данным, в результате ночной атаки уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппарата.

В результате обстрела Тернопольской области пострадали два человека. Также, по данным местной военной администрации региона, были разрушены два и повреждены еще 12 частных домов, гражданские торговые, хозяйственные объекты и девять грузовых автомобилей. Как уточняется, обстрел произошел в момент выступления украинской группы из Тернополя TVORCHI на Евровидении.

Также обстрелы зафиксированы в Харьковской, Запорожской, Киевской, Сумской, Черкасской, Луганской, Днепропетровской областях.

Во время атаки по прифронтовому городу Гуляйполе в Запорожской области пострадал 64-летний мужчина. Он эвакуирован для лечения в областной центр, сообщила местная ОВА.