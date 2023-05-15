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Оккупационные власти: в результате взрыва в Луганске ранен «врио главы МВД ЛНР». Пострадали еще шесть человек

В Луганске в барбершопе на улице Демехина сработало взрывное устройство. Об этом написал назначенный Россией глава «ЛНР» Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил, что в результате пострадали семь человек, среди которых — «врио главы МВД ЛНР» Игорь Корнет. Об этом также написало РИА Новости со ссылкой на источники. ТАСС утверждает, что Корнет тяжело раненен и находится в реанимации. Baza уточняет, что он находился там в момент взрыва. Сам Корнет является постоянным клиентом барбершопа.

Игорь Корнет. Фото: «МВД ЛНР»

Игорь Корнет. Фото: «МВД ЛНР»

Все остальные раненные — мужчины, среди них был также 17-летний юноша, сообщил Пасечник. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

«Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики. <…> За жизни пострадавших борются медики», — написал он.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям — покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» п. «е» ч. 2 ст. 105 УК), незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

Ранее сегодня экс-представитель оккупационных «властей» «ЛНР» Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.

Глава Луганской областной администрации Артем Лысогор рассказал, что в «ЛНР» снова отключили мобильный интернет из-за взрыва в Луганске и на окраинах.

«Оккупанты заявили о взрывах на территории неработающих предприятий, однако почему-то увидели в этом угрозу безопасности и начали отключать оплаченную заранее людьми услугу», — написал он.

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