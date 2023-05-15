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NYT: в США арестовали двух граждан РФ, которых подозревают в поставке подсанкционных авиазапчастей в Россию

В США арестовали россиянина Олега Пацулю и его делового партнера по делу о нарушении санкционного законодательства. Об этом сообщает The New York Times.

По данным следствия, Пацуля и его партнер, имя которого не называется, отправляли в Россию подсанкционные авиадетали с помощью сети подставных компаний во Флориде, Турции и России. В частности, они поставили как минимум трем российским авиакомпаниям дорогие тормозные системы для самолетов Boeing 737.

NYT утверждает, что сеть Пацули — не единственная, которая помогает России с обходом санкций. Согласно информации агрегатора торговых данных Import Genius, на которые ссылается издание, с момента введения ограничений и до конца 2022 года в РФ из США были отправлены тысячи самолетных частей на сумму 14,4 миллиона долларов. Среди них — детали, которые были произведены или зарегистрированы под торговой маркой Boeing на сумму 8,9 миллиона долларов. Речь идет о более чем пяти тысячах отдельных поставок.

Большая часть продукции направлялась через Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Мальдивы. Но несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы. Конечными получателями были в том числе авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» , «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair и «Победа».

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Аналогичную схему переправки самолетов и авиазапчастей в Россию из Евросоюза описывали журналисты литовского телерадиовещателя LRT. Они рассказали о сети компаний в Италии, Турции и России, которые помогали переправлять подсанкционные детали, указывая ложные точки назначения при заключении сделок.

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