Местные власти: четыре человека погибли в результате обстрела Авдеевки в Донецкой области

В результате обстрела Авдеевки в Донецкой области погибли четыре человека. Об этом сообщил глава администрации региона Павел Кириленко.

«Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь», — призвал Кириленко.

По словам Кириленко, российские военные нанесли ракетный удар по городу сегодня утром. Снаряды попали в здание больницы.

Ранее сегодня власти Херсонской области сообщили, что за сутки шесть человек погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Также власти Запорожской области заявили, что вчера был атакован Приморск.

«В результате вражеских обстрелов пострадали 6 местных жителей, среди них малолетний ребенок. 24-летний парень в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице. 30-летний мужчина до сих пор в тяжелом состоянии. Трое, в том числе ребенок — средней тяжести», — рассказал глава местной администрации Юрий Малашко.