Попранная солидарность

В середине апреля сразу несколько стран ЕС с подачи Польши запретили импорт и транспортировку украинского зерна и сельхозпродуктов через свою территорию. Именно через эти страны проходили так называемые «линии солидарности», об организации которых в начале войны Евросоюз договорился с граничащими с Украиной государствами, — по этим коридорам Киев мог продолжить транзит своего зерна покупателям как внутри, так и за пределами Европы. Но спустя год выяснилось, что часть зерна до покупателей не доходит, а оседает в самих странах ЕС, вытесняя европейскую продукцию. К тому же тонны вывозимого из Украины зерна заполнили все имеющиеся склады и исчерпали ресурсы для первичной обработки, в результате чего фермерам из Польши, Венгрии и Болгарии не удалось довезти до покупателей собственные продукты. На фоне недовольства фермеров введение запрета на экспорт и транзит украинского зерна стало вопросом времени. Эти действия Польши, Венгрии и ряда других стран вызвали резкую реакцию со стороны Брюсселя, который обвинил их в нарушении законодательства Евросоюза. Однако договориться с ними удалось только в начале мая, восстановив транзит зерна из Украины, но утвердив запрет на импорт, по крайней мере, до 5 июня. На днях Европарламент продлил принятое в прошлом году право ввоза украинской продукции в ЕС без пошлин. «Новая-Европа» разобралась, чего стоило это решение Еврокомиссии, что скрывается за запретом транзита украинского зерна и какую роль в конфликте сыграли политические интересы правящей в Польше партии «Право и справедливость».

История вопроса После полномасштабного вторжения России в Украину Киеву пришлось поменять многие пути доставки своих экспортных товаров до потребителей. Весной прошлого года широко освещалась проблема застрявшего в черноморских портах украинского зерна и последующей «зерновой сделки» — договоренности с Кремлем о возможности транзита хотя бы части продукции. По итогам Украина смогла экспортировать через черноморский транспортный узел около 30 млн зерна. Но этого объема всё равно недостаточно: до российского вторжения через Черное море перевозилось до 45 млн тонн агропродукции, что составляло примерно 80–90% всего украинского сельскохозяйственного экспорта. Продажа товаров аграрного сектора до войны давала почти пятую часть национального дохода Украины, и, несмотря на усилия международного сообщества, показатели экспорта прошлого года пережили обвал. Количество вывезенной из страны пшеницы сократилось почти на треть: если в 2021 году Украина поставила около 18 млн тонн, в 2022-м — только 13,5 млн тонн. Экспорт ячменя упал более чем вдвое — c 5,7 до 2,5 млн тонн, а кукурузы — на 12%, с 27 до 23,5 млн тонн. В сумме украинский экспорт зерна в 2022 году сократился на 22% по сравнению с 2021-м. Для того чтобы хоть как-то удержать на плаву украинский аграрный экспорт, в дополнение к «зерновой сделке» Киева и Москвы ЕС решился на довольно радикальный шаг: отменил все ввозные пошлины на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую Украиной. Внутри Европы были построены специальные логистические цепочки, которые позволили украинскому зерну попасть на конечные рынки сбыта, — эта мера получила название «линии солидарности» (solidarity lanes).

«Линии солидарности» внутри ЕС, помогающие сбывать украинское зерно. Фото: сайт Европейской комиссии

В результате, по данным ООН, в 2022 году пять восточноевропейских стран — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — импортировали из Украины 4 млн тонн кукурузы и 1,3 млн тонн пшеницы. Для сравнения, в 2021-м эти цифры составляли 23 тысячи и 3 тысячи тонн соответственно. Импорт семян подсолнечника вырос в 38 раз, рапса — в 9 раз, подсолнечного масла — в 6 раз. Общая стоимость импорта этих пяти товаров в 2022 году достигла 4,3 млрд долларов по сравнению с 260 млн долларов в 2021-м. Причина такого небывалого роста заключается как раз в организации «линий солидарности», поскольку в этой статистике учитывается и украинское зерно, предназначенное для транспортировки в третьи страны. Однако помощь Украине с экспортом зерна создала для внутреннего рынка стран Восточной Европы немало проблем, в итоге приведших к кризису.

Зернопроводы и хранилища Изначально предполагалось, что «линии солидарности» будут действовать лишь как цепочка транспортировки украинского экспорта в другие государства. В действительности же оказалось, что украинское зерно оседает на внутренних рынках восточноевропейских стран. Их логистическая инфраструктура не смогла справиться с растущим потоком зерна, поскольку изначально не была рассчитана на такое количество экспорта. Из-за обнуленных тарифов на ввоз украинское зерно стало дешевле, чем у европейских фермеров. Это создало стимул для украинских производителей ввозить больше зерна в Европу, а для европейцев — покупать его по сниженной цене. В итоге зерно, предназначенное для транзита, смешалось с остальным импортом, а «линии солидарности» превратились из коридоров в «зернопроводы» украинской сельхозпродукции в страны Восточной Европы.

Всего с начала войны через «линии солидарности» было импортировано около 32 млн тонн украинского зерна. Вдобавок к этому в 2022 году Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния сами произвели 34,7 млн тонн.

В итоге их хранилищ и транспортировочных мощностей просто не хватило, чтобы вовремя доставлять экспортное зерно в третьи страны. По данным Киева, около 50% всего экспортного зерна в Польше, около 20% в Венгрии и 10% в Словакии остались на их внутренних рынках. Естественным следствием стало снижение цен на зерно внутри этих стран. Ситуацию усугубляет то, что зерновая сделка, дававшая возможность Украине транспортировать зерно через транспортный узел Черного моря, в ближайшее время может быть приостановлена. Это означает, что европейская инфраструктура подвергнется еще большей нагрузке. Для решения проблемы этой весной страны Восточной Европы, через которые проходят «линии солидарности», запросили у Еврокомиссии финансовую помощь — она необходима для развития транспортной инфраструктуры и поддержки пострадавших от падения цен на зерно местных фермеров. В ответ Еврокомиссия выделила 56 млн евро: 29,5 млн евро Польше, 16,75 млн евро Болгарии и 10,05 млн евро Румынии. Этот план помощи Брюссель планирует реализовать к сентябрю 2023 года.

В интересах граждан Однако лидеры стран Восточной Европы посчитали, что одного пакета помощи недостаточно. Поэтому в конце марта правительства направили в Еврокомиссию письмо, в котором еще раз пересказали все проблемы организованного транзита, а также запросили дополнительные средства, — вдобавок к 56 млн евро, обещанным ранее.

Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

Не получив реакции на письмо, в середине апреля Польша, а вслед за ней и другие страны в одностороннем порядке ввели запрет на поставки сельскохозяйственных товаров из Украины. Причем в Польше запрет коснулся как продукции, предназначенной для транзита, так и собственного экспорта. Страна отказалась от ввоза из Украины не только зерна, но и сахара, мяса, фруктов, овощей, молока, яиц и других продуктов питания. Комментируя принятое решение, лидер правящей партии в Польше Ярослав Качиньский подчеркнул, что Польша остается близким другом и союзником Украины, однако первоочередная задача польского правительства — защита своих граждан. После двусторонних переговоров с Киевом Польша всё же разрешила транзит сельскохозяйственных товаров через свою территорию, но при условии повышения контроля за товарами из Украины. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус описал механизм, который позволяет гарантировать транзит украинской сельхозпродукции в третьи страны и его непопадание на внутренний рынок: «Весь транспорт с украинским импортом будет идти в конвое. Таможенные и налоговые органы будут сопровождать грузы до места назначения, то есть до границы страны или польских портов». Галаб Донев, премьер Болгарии, объясняя схожее решение своей страны, также подчеркивал проблему импорта под видом транзита: «Значительное количество [украинской] продукции остается в стране и нарушает основные производственные и торговые цепочки». Болгария запретила ввоз около двадцати позиций украинского импорта, в том числе пшеницу, пшеничную муку, семена подсолнечника, мед, сырое и сухое молоко, яйца, мясо птицы, свинину, баранину, ягнятину и козлятину, вино и этиловый спирт. Однако ограничивать транзит украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции в третьи страны Болгария всё-таки не стала. Словакия также не запрещала транзит украинского сельскохозяйственного импорта, однако ограничила ввоз в страну для внутреннего потребления кукурузы, сорго, гречихи, сахарной свеклы, сахара, меда, фруктов, овощей, вина и других товаров.

Самую жесткую позицию в отношении украинского экспорта заняла Венгрия. Помимо отказа от транзита, страна запретила импортировать зерно, масличные культуры, мед, вино, хлеб, сахар,

а также ряд мясных и овощных продуктов. Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Наги заявил, что ограничительные меры продлятся до конца 2023 года. Это поможет венгерским фермерам спокойно собрать урожай и разместить его в хранилищах. Румыния последней из стран региона в начале мая также ввела запрет импорта пшеницы, кукурузы и рапса из Украины.

Нелегкий компромисс В ответ на действия стран Восточной Европы официальные лица Еврокомиссии заявили, что односторонний запрет на ввоз украинской сельхозпродукции недопустим. «Торговые отношения — прерогатива Брюсселя», — выразил официальную позицию один из чиновников. Подобные решения должны приниматься с учетом интересов всех стран ЕС: «В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы». Однако Еврокомиссия решила пойти на компромисс и обсудить с представителями пяти стран конкретные статьи импорта, которые могут быть ограничены в рамках всего ЕС. По результатам Еврокомиссия согласилась установить «превентивные меры» касательно импорта украинской кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса. Представитель Еврокомиссии сначала сказал, что это повлечет за собой введение таможенных пошлин на украинскую продукцию, но позже уточнил, что сначала потребуется оценить последствия этих мер для рынка ЕС в целом. В начале мая коалиция приняла предложение Еврокомиссии. Пять стран из Восточной Европы обязались разрешить транзит сельскохозяйственных товаров из Украины. Но взамен Брюссель оставил в силе запрет на ввоз кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла для внутреннего рынка и обязался выделить дополнительно к предусмотренным ранее 56 млн евро еще 100 млн евро на поддержку пострадавших фермеров. Однако сделка далась нелегко: страны Восточной Европы настаивали на запрете дополнительных статей импорта или наложении дополнительных пошлин, помимо изначально предложенных Еврокомиссией. Девятого мая Европарламент почти единогласно проголосовал за продление беспошлинного режима экспорта украинской сельхозпродукции с 6 июня еще на год. Несмотря на то, что это решение еще нужно одобрить Европейскому совету, всем очевидно, что льготы для Украины продолжат существовать. На данный момент кризис, как кажется, миновал. Однако по мере приближения сезона сбора урожая, который неминуемо повлечет за собой увеличение потока украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов в Европу, пожар может разгореться опять. Особенно учитывая, что главная причина действий польского и венгерского правительств — прежде всего внутриполитическая.

Не только зерно Во многом череда запретов, которые были приняты в отношении украинского экспорта, стала реакцией властей на протесты фермеров, охватившие страны Восточной Европы в начале апреля. Активнее всего свое недовольство фермеры уже несколько месяцев проявляют в Польше. В феврале они заблокировали границу с Украиной, требуя усиления контроля за поставками украинского зерна. В результате министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик ушел в отставку, а визит Владимира Зеленского в Варшаву оказался под угрозой срыва.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: сайт украинского президента

При этом недовольство польских фермеров вызвано не только возросшим украинским импортом, но и неумелой политикой правительства. В ноябре прошлого года министерство сельского хозяйства Польши убедило фермеров не продавать зерно в больших количествах, надеясь таким образом спровоцировать рост цен. В итоге две трети фермеров отправили свое зерно на хранение, надеясь в будущем продать его по более высокой цене. Однако цены так и не выросли, а хранилища остаются заполненными. В Болгарии и Румынии фермеры также вышли на протесты и попытались заблокировать пути, по которым идут поставки из Украины. «До нового урожая осталось менее трех месяцев, и существует реальная опасность, что товары, которые будут готовы в этом сезоне, не смогут быть проданы по ценам выше себестоимости», — объяснила причину недовольства фермеров в Румынии Лилиана Пирон, исполнительный директор Лиги сельскохозяйственных производителей. «Мы станем свидетелями целой цепи банкротств румынских фермеров», — добавила она.

Внимание властей Польши и других стран к проблемам фермеров объясняется далеко не только заботой о всех своих гражданах в целом. Фермеры составляют основу электората правящих правых партий в странах Восточной Европы,