Минобороны Украины: ВСУ «постепенно продвигаются» на двух направлениях в пригороде Бахмута

Украинские войска «постепенно продвигаются» на двух направлениях в пригороде Бахмута, сообщила заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.

«Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и немало взяли в плен», — написала представитель оборонного ведомства.

По словам Маляр, в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация «развивается динамично», а в самом Бахмуте «ситуация более сложная». Российской армии не удается взять город под контроль.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал в своем телеграм-канале, что ВСУ «двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу». «Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается», — отметил он.

Утром спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире украинского национального телемарафона, что украинские войска за сутки продвинулись на 300 метров на Бахмутском направлении.

В пятницу Череватый заявил в эфире телемарафона, что за три дня контрнаступательных действий украинские военные освободили 17,3 км² на Бахмутском направлении.