Минобороны Украины: ВСУ «постепенно продвигаются» на двух направлениях в пригороде Бахмута

Украинские войска «постепенно продвигаются» на двух направлениях в пригороде Бахмута, сообщила заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.
«Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и немало взяли в плен», — написала представитель оборонного ведомства.
По словам Маляр, в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация «развивается динамично», а в самом Бахмуте «ситуация более сложная». Российской армии не удается взять город под контроль.
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал в своем телеграм-канале, что ВСУ «двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу». «Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается», — отметил он.
Утром спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире украинского национального телемарафона, что украинские войска за сутки продвинулись на 300 метров на Бахмутском направлении.
В пятницу Череватый заявил в эфире телемарафона, что за три дня контрнаступательных действий украинские военные освободили 17,3 км² на Бахмутском направлении.
В пятницу в Минобороны России заявили о начале украинского контрнаступления «по всей линии боевого соприкосновения». Ранее российские «военкоры» сообщили о начале контрнаступления Украины. В Минобороны Украины официально о начале контрнаступления не заявляли, также в сводках Генштаба ВСУ не сообщалось о каких-либо наступательных действиях.