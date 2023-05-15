ISW: с середины апреля ВС РФ провели в Украине не менее 10 воздушных атак, чтобы снизить эффективность контрнаступления ВСУ

Российская армия в последние недели провела серию воздушных атак на украинские города, чтобы «понизить способность» украинских войск проводить контрнаступательные операции в ближайшее время. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что с 19 апреля российские силы провели не менее десяти серий ударов по Украине — в том числе, по областям, которые находятся в тылу. В то же время, армия РФ использовала значительно меньше высокоточных ракет по сравнению с осенне-зимней кампанией, направленной на критическую инфраструктуру Украины.

Вместо этого Вооруженные силы РФ преимущественно используют иранские беспилотники Shahed для подавления украинской противовоздушной обороны. Однако украинские силы ПВО показывают большую эффективность борьбы с российскими высокоточными системами, чем осенью и зимой.

«Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военных промышленных и логистических объектах в глубоком тылу», — пишет ISW.

Предполагаемые цели и ограниченный характер этой кампании указывают на то, что российские силы обеспокоены текущими возможностями Украины в рамках предполагаемого контрнаступления ВСУ. Она, вероятно, «незначительно» влияет на украинские возможности.