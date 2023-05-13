Российские войска атаковали Украину дронами. В Хмельницком пострадали больше 10 человек, в Николаеве — 3

Российские войска ночью провели атаку беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Украине. Об этом сообщили украинские военные.
По их данным, всего РФ выпустили 21 дрон, 17 из которых удалось сбить. Был также уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10», утверждают военные.
Фото: ВВС Украины
«К сожалению, есть попадания вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий», — говорится в пресс-релизе.
Администрация Хмельницкой области сообщила, что дрон попал в объект критической инфраструктуры. Российские СМИ утверждают, что речь идет о заводе «Катион».
Мэр города Александр Симчишин написал, что взрывной волной были повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и частные жилые дома.
Издание «Страна» пишет со ссылкой на мэра, что в результате пострадали 11 человек.
В Николаеве из-за атаки дронов был поврежден пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии, сообщил глава региона Виталий Ким. На обоих объектах из-за этого возникли пожары, но их уже потушили. Пострадали три человека, утверждает Ким.