Российские войска атаковали Украину дронами. В Хмельницком пострадали больше 10 человек, в Николаеве — 3

По их данным, всего РФ выпустили 21 дрон, 17 из которых удалось сбить. Был также уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10», утверждают военные.

Российские войска ночью провели атаку беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Украине. Об этом сообщили украинские военные.

«К сожалению, есть попадания вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий», — говорится в пресс-релизе.

Администрация Хмельницкой области сообщила, что дрон попал в объект критической инфраструктуры. Российские СМИ утверждают, что речь идет о заводе «Катион».