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Российские войска атаковали Украину дронами. В Хмельницком пострадали больше 10 человек, в Николаеве — 3

Российские войска ночью провели атаку беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Украине. Об этом сообщили украинские военные.

По их данным, всего РФ выпустили 21 дрон, 17 из которых удалось сбить. Был также уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10», утверждают военные.

Фото: ВВС Украины

Фото: ВВС Украины

«К сожалению, есть попадания вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. Местные власти и службы работают над ликвидацией последствий», — говорится в пресс-релизе.

Администрация Хмельницкой области сообщила, что дрон попал в объект критической инфраструктуры. Российские СМИ утверждают, что речь идет о заводе «Катион».

Мэр города Александр Симчишин написал, что взрывной волной были повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и частные жилые дома.

Издание «Страна» пишет со ссылкой на мэра, что в результате пострадали 11 человек.

В Николаеве из-за атаки дронов был поврежден пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии, сообщил глава региона Виталий Ким. На обоих объектах из-за этого возникли пожары, но их уже потушили. Пострадали три человека, утверждает Ким.

В Киевской и Львовской областях работали системы ПВО. Все дроны были сбиты.

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