«Молилась о том, чтобы умереть быстро»

Аюна Морозова родилась в Иркутской области, но уже много лет живет в Харькове. Она — директор спортивной школы «Спартак».

С первых дней войны девушка записалась волонтером в Штаб обороны Харькова. 1 марта 2022 года во время удара по Харьковской областной государственной администрации она была внутри здания.

Это «Признание» Аюны Морозовой о том, как она выбралась из ада.