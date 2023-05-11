«Молилась о том, чтобы умереть быстро»

Аюна Морозова родилась в Иркутской области, но уже много лет живет в Харькове. Она — директор спортивной школы «Спартак».
С первых дней войны девушка записалась волонтером в Штаб обороны Харькова. 1 марта 2022 года во время удара по Харьковской областной государственной администрации она была внутри здания.
Это «Признание» Аюны Морозовой о том, как она выбралась из ада.
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