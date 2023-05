В Ливерпуле проходит Евровидение 2023

Как выбирали место проведения

В прошлом году конкурс выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Согласно традициям Евровидения, в 2023 году страной-хозяйкой мероприятия должна была быть Украина. Президент Украины Владимир Зеленский даже обещал, что когда-нибудь конкурс пройдет в Мариуполе.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!» — писал он.

Тем не менее, Европейский вещательный союз (EBU), который организует конкурс, отказал Украине в проведении мероприятия. Причиной стало то, что Украина не сможет обеспечить должный уровень безопасности на Евровидении в связи с войной.

В качестве альтернативной площадки была выбрана Великобритания, так как участник из этой страны занял второе метро на конкурсе.

При этом организаторы максимально стараются продемонстрировать, что Украина является полноправной хозяйкой Евровидения наравне с Великобританией. Поэтому во всех карточках участников обязательно показывают украинские достопримечательности, а открывают мероприятие Kalush Orchestra со своей победившей песней Stefania и новым синглом Changes. Парад флагов будут аккомпанировать другие исполнители, представлявшие Украину на Евровидении в разные годы — Go_A с песней Shum, Джамала с песней «1944», Тина Кароль с песней Show Me Your Love и Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai.