В Ливерпуле проходит Евровидение 2023

В Ливерпуле начался песенный конкурс Евровидение 2023. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале. В финал вышли 26 стран. Впервые в голосовании могут участвовать зрители со всего мира, а не только жители участвующих стран.

Как выбирали место проведения

В прошлом году конкурс выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Согласно традициям Евровидения, в 2023 году страной-хозяйкой мероприятия должна была быть Украина. Президент Украины Владимир Зеленский даже обещал, что когда-нибудь конкурс пройдет в Мариуполе. «Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!» — писал он. Тем не менее, Европейский вещательный союз (EBU), который организует конкурс, отказал Украине в проведении мероприятия. Причиной стало то, что Украина не сможет обеспечить должный уровень безопасности на Евровидении в связи с войной. В качестве альтернативной площадки была выбрана Великобритания, так как участник из этой страны занял второе метро на конкурсе. При этом организаторы максимально стараются продемонстрировать, что Украина является полноправной хозяйкой Евровидения наравне с Великобританией. Поэтому во всех карточках участников обязательно показывают украинские достопримечательности, а открывают мероприятие Kalush Orchestra со своей победившей песней Stefania и новым синглом Changes. Парад флагов будут аккомпанировать другие исполнители, представлявшие Украину на Евровидении в разные годы — Go_A с песней Shum, Джамала с песней «1944», Тина Кароль с песней Show Me Your Love и Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai.

Участники

От Украины в этом году выступит дуэт из Тернополя Tvorchi. С украинского языка «творчі» переводится как «творческие». Они исполнят песню Heart of Steel.

Tvorchi. Фото: Instagram

В группе два музыканта — саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Джеффри Кенни — студент из Нигерии, который приехал в Украину, чтобы учиться в Тернопольском медицинском университете. На вопрос о том, как они готовились к Евровидению, музыканты ответили так:

«Это было непросто, но мы знаем, зачем сюда пришли — чтобы показать всем, кто смотрит это конкурс, и всему миру наши сердца из стали. И чтобы спасти маленькие сердца украинских детей, новорожденных, которым нужна наша помощь прямо сейчас».

Речь идет о детях, которые родились недоношенными, в том числе потому что их мамы испытывали стресс из-за войны. Tvorchi являются амбассадорами сбора денег на инкубаторы интенсивной терапии для таких детей и регулярно призывают всех донатить UNITED24, которая организовала эту благотворительность. Главная фаворитка этого года — шведская певица Loreen с песней Tattoo. Она не в первый раз выступает на конкурсе. В 2012 году Loreen заняла первое место на Евровидении с песней Euphoria.

Она занимает первое место в рейтинге у букмекеров. Главным соперником Loreen считается финский рэпер Käärijä, который выступает с гипер-поп треком Cha Cha Cha. В рейтинге букмекеров он занимает второе место.

В топ-10 у букмекеров также входят Украина, Израиль, Норвегия, Испания, Франция, Италия, Великобритания и Австрия.

Политика

Согласно официальным правила Евровидения, политические высказывания со сцены конкурса запрещены. Заявляется, что цель мероприятия — объединять страны Европы, а не сеять раздор. В том числе поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешили в этом году обратиться к участникам и зрителям конкурса по видеосвязи, утверждает The Sunday Times. «Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям Евровидения, хотя и сделанная с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть принята, поскольку это нарушит правила проведения мероприятия», — заявил представитель Европейского вещательного союза. Однако в офисе президента Украины отрицают, что обращались к EBU с подобной просьбой. Несмотря на то, что официально политика запрещена, практически каждый год конкурс сопровождается тем или иным политическим скандалом. Например, в прошлом году солист Kalush Orchestra Олег Псюк прямо со сцены призвал поддержать Украину. «Помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!» — крикнул он.

В ответ на недовольство некоторых зрителей организаторы ответили так: «Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер». В этом году одним из самых ярких политических высказываний является выступление Хорватии. Страну представляет группа Let 3 с песней Mama ŠČ, которая высмеивает диктаторов, милитаризм и авторитаризм.

«Этот маленький психопат / Маленький подлый психопат / Крокодил психопат / Мама, я иду на войну», — поется в песне. Участники группы — пять мужчин — выступают в длинных платьях, фуражках и с ярким макияжем. И хотя из слов песни не очень понятно, о ком конкретно идет речь, зрители предположили, что Let 3 пародируют Владимира Путина или Александра Лукашенко. При этом усы, фуражка и длинное платье, похожее на плащ, которые носит фронтмен группы, скорее напоминают об Иосифе Сталине. С антивоенной композицией выступает также представитель Швейцарии Ремо Форрер. В своей песне Watergun он поет про то, что настоящая война не похожа на войнушку, в которую мальчики играют в детстве. «Я не хочу быть солдатом, солдатом, / Я не хочу, чтобы на моих руках была настоящая кровь, / Это больше не игра, / Я не могу повернуться и сбежать, /Здесь нет никаких водяных пистолетов, / Нет, нет», — говорится в песне.

От Чехии в этом году выступает фольклор-группа Vesna с песней My Sister’s Crown. Эта композиция — ода феминизму. В ней есть куплеты как на чешском, так и на английском, так и на украинском языках. Одна из солисток группы — россиянка Олеся Очеповская, среди соавторов композиции — украинка Катерина Ватченко.