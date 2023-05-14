Нетаньяху: Израиль уничтожил всю верхушку «Исламского джихада» во время операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя результаты операции в секторе Газа, заявил, что армии страны удалось уничтожить всю верхушку палестинского движения «Исламский джихад». Его слова передает The Times of Israel.

«Исполнение было безупречным. При полной внезапности и непрерывной инициативе мы уничтожили всю верхушку "Исламского джихада" в Газе, разрушили 17 командных центров "Исламского джихада", ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по складам ракет, уничтожили противотанковые отряды и многое другое», — сказал Нетаньяху.

Израиль объявил о проведении в секторе Газа операции «Щит и стрела» 9 мая в ответ на обстрелы по своей территории. Cообщалось, что в ходе боевых действий армии Израиля удалось убить главу ракетной программы «Исламского джихада» Али Хасана Гали.

Накануне Израиль и «Исламский джихад» договорились о перемирии при посредничестве Египта после пяти дней непрерывных боев. В следующие часы после этого было выпущено еще несколько ракет, но затем боевые действия прекратились.