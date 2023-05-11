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Израиль заявил о ликвидации главы ракетной программы «Исламского джихада» в ходе ночного обстрела жилого здания на юге Газы

Израиль заявил о ликвидации главы ракетной программы «Исламского джихада» Али Хасана Гали в ходе ночного обстрела жилого здания на юге Газы. Об этом пишет «Haaretz».

«Гали считался ключевой фигурой в палестинском исламском джихаде. Он принимал активное участие в недавнем ракетном обстреле Израиля», — говорится в заявлении армии обороны Израиля.

В заявлении «Исламского джихада» отмечается, что Гали был убит вместе с двумя другими высокопоставленными руководителями организации. Их имена не уточняются.

В результате последних атак погибли по меньшей мере 24 палестинца, в том числе пять женщин и пять детей, а также трое лидеров «Исламского джихада», пишет Reuters. Среди погибших также значится гражданин России — в его квартиру попала ракета, убив всю семью.

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Накануне сектор Газа выпустил 400 ракет по Израилю с крыш жилых домов. Четверть снарядов упала в анклаве, многие были сбиты. Также были зафиксированы попадания в жилые дома.

Вскоре после этого израильская армия начала операцию «Стук по крыше», целью которой являлось уничтожение многоэтажных зданий, в которых находится инфраструктура противника.

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