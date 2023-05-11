Израиль начал операцию в секторе Газа, «Исламский Джихад» отвечает ракетами

Три дня назад, 9 мая, Израиль объявил о проведении в секторе Газа операции «Щит и стрела» в ответ на обстрелы по своей территории. Сегодня ракета попала в жилой дом в израильском городе Реховот, один человек скончался от полученных ранений. Под мощным обстрелом находится граничащий с сектором город Сдерот — там также зафиксированы попадания. Тем временем ЦАХАЛ продолжает наносить удары по позициям палестинского движения «Исламский джихад» в Газе. Подробнее о происходящем — в материале «Новой газеты Европа».

Ракеты, выпущенные из Газы в ответ на израильские авиаудары. Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

Израильская армия (ЦАХАЛ) 3 мая сообщила, что за сутки в сторону Израиля из сектора Газа выпустили больше 100 ракет — из них 24 были перехвачены системой «Железный купол», 48 — упали на открытой местности, 11 — в море. Представитель ЦАХАЛ рассказал, что Израиль атаковал 16 целей в секторе Газа. Он также заявил, что за обстрелом стоит «Исламский Джихад», получивший одобрение от ХАМАСа.

Запуску ракет из Газы предшествовала смерть в израильской тюрьме одного из лидеров «Исламского джихада» Хадра Аднана, которого арестовали в начале февраля. Он умер после 86 дней голодовки. Haaretz пишет, что за последние годы многие палестинцы объявляли голодовку в знак протеста против задержания без суда. В большинстве случаев Израиль отпускал заключенных, когда у них ухудшалось состояние здоровья. Газета отмечает, что ранее от голодовки в заключении никто не умирал.

Хадр Аднан на плакате. Фото: Wikimedia Commons

9 мая ЦАХАЛ начал военную операцию «Щит и стрела» в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. В первую ночь армия убила трех лидеров военного крыла «Исламского джихада». По данным ЦАХАЛ, они были ответственны за стрельбу по территории Израиля и теракты. Убитые — Халиль аль-Бахитини, командир северного района сектора Газа; Тарик Аз ад-Дин, ответственный за операции «ИД» в секторе Газы; Джихад Ханэм, секретарь «ИД». Кроме того, ЦАХАЛ отчитался об атаке по десяти объектам производства оружия и воинским частям «Исламского джихада». Удары также нанесли по шести военным базам группировки, большую часть из которых, как утверждает израильская армия, использовали как склады боеприпасов и материально-техническую инфраструктуру. РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кедра, что при обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России Джамал Абу Хасван. Сосед погибшего рассказал, что ракет попала в квартиру Абу Хасвана, в результате чего мужчина погиб вместе со своей супругой и сыном. Палестинские власти сообщали о гибели 12 человек.

10 мая министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что из сектора Газа было выпущено порядка 400 ракет. Четверть снарядов упала на территории сектора Газа. «Исламский джихад» через посредников потребовал от Израиля прекратить точечные убийства боевиков, а также вернуть тело погибшего от голодовки Хадра Аднана. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что операция «Щит и стрела» не заканчивается. С утра 11 мая Израиль заявил об убийстве главы ракетной программы «Исламского джихада» Али Хасана Гали в ходе ночного обстрела жилого здания на юге Газы. В заявлении «Исламского джихада» отмечается, что Гали был убит вместе с двумя другими высокопоставленными руководителями организации. К вечеру Нетаньяху заявил, что израильская армия также убила заместителя командира. «Я уже говорил, любой, замышляющий зло против нас, поплатится за это. Это касается и заместителей наших врагов. Мы находимся в самом разгаре операции. Позади меня бойцы "Кела Давид", командиры подразделения. Им удалось успешно сбить ракету, выпущенную по Гуш Дану. Мы продолжим действовать, атаковать и защищать страну до конца операции», — сказал он.

Сегодня, 11 мая, ракетные обстрелы из сектора Газа продолжились. В результате обстрела центра страны ракета попала в жилой дом в городе Реховот. Скорая помощь сообщила об одном погибшем и пятерых раненых. Еще несколько человек получили легкие травмы. Погибший был найден медиками с множественными ранениями в разрушенной квартире.

В Сдероте, городе на границе с Газой, ракета попала в общественный центр. В результате удара никто не пострадал. В региональном совете Сдот-Негев, который находится недалеко от сектора Газа, 82-летняя женщина и 90-летний мужчина получили ранения от осколков.