Министерство обороны России заявило о двух погибших военных руководителях. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, командир Николай Макаров руководил боем в районе районе населенного пункта Красное, а замкомандира по военно-политической работе Юрий Бровко погиб при отражении атаки в Бахмуте. При этом, по версии МО, несмотря на «массовые попытки прорыва обороны Бахмута» все атаки подразделений ВСУ на этом направлении были отражены.

Минобороны РФ также подтвердило удары по Тернополю и Петропавловке в Днепропетровской области. По версии МО, удары был нацелены на пункты «дислокации ВСУ и места хранения вооружения из западных стран». Как заявило Минобороны, все объекты были поражены.