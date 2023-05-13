Церковный суд Москвы лишил сана священника, заменившего в молитве слово «победа» на «мир»

Церковный суд Москвы лишил сана клирика храма Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля, заменившего в молитве слово «победа» на «мир». Об этом сообщает «Правмир».

По данным издания, заседание состоялось 11 мая. Члены суда приняли решение единогласно.

В начале февраля патриарх Кирилл лично запретил клирика в служении.

Причиной этого решения стал донос со стороны прихожан храма, которым не понравилось, что священник в молитве «О Святой Руси», которую патриарх благословил читать во всех православных храмах, слово «победа» заменяет словом «мир».

В тексте содержатся следующие слова — «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу». Коваль, по данным канала, произносил «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир».

Священноначалие расценило действия священника как проявление «самочиния».