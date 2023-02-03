Патриарх Кирилл лично запретил клирику московского храма вести службы за то, что тот заменил в молитве слово «победа» на «мир»

Патриарх Кирилл лично запретил в служении клирика храма Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля. Об этом сообщается в указе, внимание на который обратила Sota.

Клирику запретили вести службы «до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы».

Телеграм-канал «Христиане против войны» передает, что причиной данного решения стал донос со стороны прихожан храма, которым не понравилось, что священник в молитве слово «победа» заменяет словом «мир».

В тексте содержатся следующие слова — «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу». Коваль, по данным канала, произносил «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир».

Священноначалие расценило действия священника как проявление «самочиния», говорится в сообщении.