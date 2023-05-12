В Мелитополе в результате взрыва ранен представитель оккупационной «администрации»

В Мелитополе в результате взрыва самодельного взрывного устройства получил ранения представитель «администрации» оккупированной территории — и.о. «заместителя министра» строительства, архитектуры и ЖКХ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Имя чиновника не называется. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в урну для мусора возле подъезда жилого многоэтажного дома. Оно взорвалось, когда мужчина вышел из подъезда.

Он получил минно-взрывные травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Мэр Мелитополя Иван Федоров утром в пятницу сообщил, что в центре города прозвучал громкий взрыв. «Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем», — написал он.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «б, е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК). Ведомство проводит следственные мероприятия и допрашивает очевидцев.