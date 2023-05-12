В Мелитополе в результате взрыва ранен представитель оккупационной «администрации»

В Мелитополе в результате взрыва самодельного взрывного устройства получил ранения представитель «администрации» оккупированной территории — и.о. «заместителя министра» строительства, архитектуры и ЖКХ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Имя чиновника не называется. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в урну для мусора возле подъезда жилого многоэтажного дома. Оно взорвалось, когда мужчина вышел из подъезда.
Он получил минно-взрывные травмы. Пострадавшего госпитализировали.
Мэр Мелитополя Иван Федоров утром в пятницу сообщил, что в центре города прозвучал громкий взрыв. «Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем», — написал он.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «б, е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК). Ведомство проводит следственные мероприятия и допрашивает очевидцев.
В начале мая в Мелитополе совершили покушение на «заместителя начальника» МВД оккупированной РФ части Запорожской области.
У ворот дома силовика неизвестные заложили взрывчатку. Она сработала, когда мужчина открыл дверь. Его госпитализировали с минно-взрывными травмами.
22 апреля в Мелитополе в районе локомотивного депо произошел взрыв, в результате которого был уничтожен поезд, перевозивший топливо, рассказал Иван Федоров. Также мэр города заявил, что за последние несколько дней в Мелитополе также были подорваны вертолет и ракетно-зенитный комплекс.