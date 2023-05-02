В Мелитополе совершили покушение на «замглавы» МВД оккупированной части Запорожской области. Его госпитализировали с с минно-взрывными травмами

В Мелитополе было совершено покушение на «заместителя начальника» МВД оккупированной РФ части Запорожской области. Об этом сообщили мэр города Иван Федоров и руководитель оккупационных «властей» региона Владимир Рогов.

Мужчину, имя которого не называется, госпитализировали с минно-взрывными травмами. По словам Рогова, у ворот дома силовика неизвестные заложили взрывчатку. Она сработала, когда мужчина открыл дверь.

Иван Федоров написал в своем телеграм-канале, что взрыв произошел в 6:45 в северной части города. Позже мэр Мелитополя уточнил, что в результате покушения ранен пророссийский «замглавы» областного МВД. «Завтрашнее утро предатель будет встречать уже в больнице», — добавил Федоров.

Рогов отчитался, что СК возбудил уголовное дело по факту покушения. Также он утверждает, что силовики уже задержали «троих диверсантов, причастных к покушению», которые «начали давать показания».

По словам главы оккупационной «администрации» Запорожья, два гражданина Украины и один гражданин РФ причастны к смерти «главы» одного из отделений полиции Мелитополя Александра Мищенко. Мищенко скончался в больнице 27 апреля в результате взрыва самодельного устройства.