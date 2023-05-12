logo
НовостиОбщество

Что произошло за ночь 12 мая. Коротко

  • Война России против Украины идет один год и 77 дней. Сразу несколько пророссийских телеграм-каналов накануне сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также заявил, что «ситуация в Бахмуте развивается по наихудшему сценарию». Вскоре ситуацию прокомментировало МО РФ, заявив, что информация о прорыве обороны силами ВСУ «не соответствуют действительности». ВСУ не комментировали информацию о наступлении в своей новой сводке.
  • Срок действия зерновой сделки, истекающий 18 мая, может быть продлен на 60 дней, «но Россия может согласиться на это в последний раз», пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник. По его информации, решение о пролонгации сделки может объявить президент Турции Эрдоган после телефонного разговора с Путиным.
  • Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter. По словам бизнесмена, он станет техническим директором, который «курирует продукт, программное обеспечение и системные операции». Новым гендиректором Twitter может стать топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино, пишет WSJ.
  • Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить с речью в финале «Евровидения», пишет The Times. Европейский вещательный союз вместе с «Би-би-си» объяснили свое решение правилами проведения конкурса, запрещающие политические высказывания.

Читайте также

«Молилась о том, чтобы умереть быстро»

Как украинка выжила после удара по администрации Харькова

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya