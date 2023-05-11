В Петербурге суд приговорил к двум годам условно пенсионерку, положившую записку на могиле родителей Путина

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам условно 60-летнюю Ирину Цыбаневу, оставившую записку на могиле родителей президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Ротонда».

Женщину признали виновной в надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК). Цыбаневой также назначили два года испытательного срока.

Гособвинение запрашивало для женщины три года условно.

Обвиняемая признала вину частично. Она не оспаривала тот факт, что оставила записку, но утверждала, что в ее действиях не было политической ненависти.

«После просмотра новостей меня накрыл страх, мне было очень плохо. Он меня так сильно накрыл, что я не могла с ним справиться, в этом, наверное, моя вина. Я вообще плохо помню, как это написала, текста вообще не помню. Я осознаю, что поддавшись эмоциям, я совершила необдуманный поступок. Мне жаль, что мои действия могли кого-то ранить или задеть», — сказала Цыбанева в суде.

По ее словам, она была уверена, что записку никто не увидит, так как она была «свернута в маленькую трубочку и совсем не привлекала ничьего внимания». Записка находилась в стороне от места захоронения, уточнила женщина.

Изначально пенсионерку отправили под домашний арест, однако затем, через два месяца, меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Ей запретили пользоваться интернетом и посещать Серафимовское кладбище — место, где была оставлена записка.

В записке говорилось: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво> Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу» (цитата по «Медиазоне»).