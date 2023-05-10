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Обвинение запросило три года условно для 60-летней петербурженки, оставившей записку на могиле родителей Путина

Гособвинение во время прений в Приморском районном суде Петербурга запросило три года условно для 60-летней местной жительницы Ирины Цыбаневой, против которой возбудили уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Ротонда».

Петербурженке вменили статью о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по мотивам политической ненависти (ч. 2 п. «б» ст. 244 УК).

По версии следствия, 6 октября Цыбанева на Серафимовском кладбище оставила на могиле родителей Путина записку, в которой была «оскорбительная надпись». В записке говорилось: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво> Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу» (цитата по «Медиазоне»).

Во время заседания суда Цыбанева рассказала, что решила оставить записку после того, как «посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень печально, погибших очень много».

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Оставленная записка на могиле родителей Путина обернулась для петербурженки домашним арестом

Изначально пенсионерку отправили под домашний арест, однако затем, через два месяца, меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Ей запретили пользоваться интернетом и посещать Серафимовское кладбище — место, где была оставлена записка.

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