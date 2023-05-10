Обвинение запросило три года условно для 60-летней петербурженки, оставившей записку на могиле родителей Путина

Гособвинение во время прений в Приморском районном суде Петербурга запросило три года условно для 60-летней местной жительницы Ирины Цыбаневой, против которой возбудили уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Ротонда».

Петербурженке вменили статью о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по мотивам политической ненависти (ч. 2 п. «б» ст. 244 УК).

По версии следствия, 6 октября Цыбанева на Серафимовском кладбище оставила на могиле родителей Путина записку, в которой была «оскорбительная надпись». В записке говорилось: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво> Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу» (цитата по «Медиазоне»).

Во время заседания суда Цыбанева рассказала, что решила оставить записку после того, как «посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень печально, погибших очень много».