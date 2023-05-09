Как война с Украиной изменила отношение россиян к 9 мая?

Как россияне относятся к 9 мая в контексте войны России с Украиной? С какими чувствами россияне встречают 9 мая на фоне новостей о постоянных диверсиях и атаках дронов?
Корреспондент «Новой газеты Европа» вышел на улицы Москвы накануне 9 мая и поговорил об этом с прохожими.
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