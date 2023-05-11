Суд в Казани оштрафовал на 100 тысяч рублей блогера Гелу Гогишвили по статье о «пропаганде ЛГБТ»

Мировая судья судебного участка №2 Вахитовского района Казани оштрафовала на 100 тысяч рублей блогера Гелу Гогишвили по статье об «ЛГБТ-пропаганде» (ст. 6.21 КоАП). Об этом сообщил сам блогер.

«Гела больше не обвиняемый, Хаояна могут еще оправдать вышестоящие суды. Дискриминационный закон в будущем обязательно будет отменен Конституционным судом», — заявили тогда правозащитники.

Ранее мировой судья в Казани не стал рассматривать протокол, составленный на Гогишвили.

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5 апреля полицейские задержали в Казани блогеров Гелу Гогишвили и Хаояна Сюй, которые ведут телеграм-канал о своих отношениях. В отделе полиции на них составили протоколы об «ЛГБТ-пропаганде». Гогишвили отпустили через несколько часов, а Сюй остался в отделении на ночь.

После этого Вахитовский районный суд Казани постановил арестовать на семь суток, а затем выдворить Хаояна Сюя из страны. Его признали виновным по статье о распространении «ЛГБТ-пропаганды» (ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП РФ). 24 апреля Сюй покинул Россию.

Гогишвили также уехал из страны. Сейчас оба блогера находятся в Стамбуле.