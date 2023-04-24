Из России выдворили студента Хаояна Сюя, признанного виновным в распространении «ЛГБТ-пропаганды»

21-летнего блогера, гражданина Китая и студента Казанского государственного университета Хаояна Сюя выдворили из России. Об этом сообщил проект «Квiр Свiт».

По версии следствия, Сюй разместил в своих соцсетях «19 видеороликов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», а из «64,9 тысячи его подписчиков 1791 человек являются несовершеннолетними лицами».

Сам Хаоян рассказал , что сначала прилетел из Казани в Москву, а оттуда — в Китай.

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5 апреля полицейские задержали в Казани блогеров Гелу Гогишвили и Хаояна Сюй, которые ведут телеграм-канал о своих отношениях. В отделе полиции на них составили протоколы об «ЛГБТ-пропаганде». Гогишвили отпустили через несколько часов, а Сюй остался в отделении на ночь.

После этого Вахитовский районный суд Казани постановил арестовать на семь суток, а затем выдворить Хаояна Сюя из страны.

В то же время судья не стал рассматривать протокол об «ЛГБТ-пропаганде», составленный на блогера Гелу Гогишвили.