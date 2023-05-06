Над аннексированным Крымом сбили 2 баллистические ракеты

Силы российского ПВО сбили над аннексированным Крымом украинскую баллистическую ракету «Гром-2». Об этом сообщает глава региона Сергей Аксенов.

Советник главы Крыма Олег Крючков написал в телеграм-канале, что, по обновленной информации, над полуостровом были сбиты две баллистических ракеты ОТРК «Гром -2».

«Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК „Гром-2“», — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, разрушений и пострадавших нет. Ранее телеграм-канал «Чп Севастополь» сообщал, что в Крыму слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО.

В конце марта Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО впервые сбили в воздухе новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».