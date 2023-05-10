Власти Курской области отчитались о сбитом беспилотнике. Его обломки повредили жилой дом

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Курской областью. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы», — рассказал губернатор.

По его словам, повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.

Украинский беспилотник взорвался в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Ночью произошел взрыв в селе Ольховатка Новооскольского округа. Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник», — написал он.

4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге России.

На следующий день территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае второй раз за два дня атаковал беспилотник.

7 мая Минобороны РФ сообщило об атаке 22 украинских беспилотников на акваторию Черного моря.