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Власти Курской области отчитались о сбитом беспилотнике. Его обломки повредили жилой дом

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Курской областью. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

«Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы», — рассказал губернатор.

обновлено в 10:49 мск

Украинский беспилотник взорвался в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночью произошел взрыв в селе Ольховатка Новооскольского округа. Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник», — написал он.

По его словам, повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге России.

На следующий день территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае второй раз за два дня атаковал беспилотник.

7 мая Минобороны РФ сообщило об атаке 22 украинских беспилотников на акваторию Черного моря.

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