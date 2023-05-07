Губернатор аннексированного Севастополя сообщил о ночной атаке более 10 беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ночной атаке более 10 беспилотников на аннексированный РФ Крым.

«1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в рне м. Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — написал Развожаев.

По его словам, атаку отразили силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), никакие объекты в городе не пострадали.

В субботу российские силы ПВО сбили над полуостровом две украинские баллистические ракеты «Гром-2», сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.