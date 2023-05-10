Фигуранта дела о «Маяковских чтениях» Николая Дайнеко приговорили к четырем годам колонии

Прокуратура запросила четыре колонии для активиста и фигуранта дела о «Маяковских чтениях» Николая Дайнеко, передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на слушателя из зала суда.

Тверской районный суд Москвы арестовал Дайнеко в сентябре прошлого года. Тогда же были отправлены в СИЗО участники «Маяковских чтений» Егор Штовба и активист Артем Камардин.

Дайнеко заключил досудебное соглашение со следствием, его дело выделили в отдельное производство.

Камардина, Дайнеко и Штовбу подозревают в возбуждении ненависти либо вражды (п. «в». ч. 2 ст. 282 УК) из-за чтения стихов у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве 25 сентября вскоре после объявления в РФ мобилизации. Поводом для возбуждения дела послужило стихотворение «Убей меня, ополченец», которое зачитал Камардин. Ему вменили унижение достоинства «ополченцев, которые принимали участие в военных действиях в ЛНР и ДНР» и призывы к насилию в отношении них, пишет «ОВД-Инфо».

В марте фигурантам «Маяковского дела» предъявили также обвинение в призывах к деятельности против государства (ч. 3 ст. 280.4 УК).