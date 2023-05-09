Во Франции приняли резолюцию о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией

Французское Национальное собрание проголосовало во вторник, 9 мая, за резолюцию, призывающую власти Франции и ЕС внести «ЧВК Вагнера» в списки террористических организаций. Документ внесли на голосование депутаты от партии президента Макрона «Renaissance», к которым присоединились их союзники из партии «Демократическое движение» и которую поддержали почти все политические силы, включая отдельных представителей партии Ле Пен. С трибуны парламента выступила и глава МИД Франции Катрин Колонна, поблагодарившая депутатов и пообещавшая «вскоре» еще и «усилить европейские санкции» против «вагнеровцев». На голосовании присутствовал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

В мотивировочной части резолюции содержится напоминание о том, что, основанная в 2014 году («в контексте аннексии Крыма Российской Федерацией и начала войны в Донбассе») бывшим военным офицером Дмитрием Уткиным, финансируемая и управляемая российским олигархом Евгением Пригожиным», «ЧВК Вагнера» «отличилась актами варварства» в Сирии, действовала (и (или) продолжает действовать) в Ливии, Мозамбике, Судане, Центральноафриканской республике.

Глава МИД Франции Катрин Колонна. Фото: EPA-EFE / JUNG YEON-JE

О Мали, — где вагнеровцы, по данным французских властей, «присутствуют» с декабря 2021 года — в документе сказано: «Хотя официально она (ЧВК) поддерживает малийскую хунту в ее борьбе с террористическими группировками», но «отличилась прежде всего многочисленными злоупотреблениями, совершенными против гражданского населения, включая резню в селении Мура в марте 2022 года, в которой погибло более 300 человек». Кроме того, отметили французские депутаты, ««группа Вагнера» через аффилированные подставные компании в течение нескольких лет проводила операции влияния и дезинформации с целью дестабилизации действующих властей в ряде африканских стран и замены их на другие, благоприятные для ее целей, а также подпитывала антифранцузские настроения», — «такие действия были отмечены в Мали, Буркина-Фасо, Нигере и Кот-д’Ивуаре» (впрочем, то же самое происходит и в некоторых других странах, например, в ЦАР и Буркина-Фасо — прим. Ред.). «Кроме того, Евгений Пригожин пытался через свои цифровые фабрики троллей повлиять на американские президентские выборы 2016 года и французские 2017 года, в частности, путем распространения ложной информации», — также говорится в резолюции.

В документе упоминается и о резком росте численности вагнеровцев на фоне полномасштабной войны РФ против Украины: «если к концу 2021 года (во всех странах в общей сложности) насчитывалось 9 тысяч наемников», то после начала войны «только в Украине в «Вагнер» были наняты до 50 000, включая 40 000 заключенных».

«В Украине «Вагнер» принимает активное участие в боевых действиях и был обвинен во множестве военных преступлений, таких как бомбардировка населенных пунктов, акты пыток и сексуального насилия…», — утверждается в документе. В котором также подчеркивается, что ЧВК уже «была подвергнута санкциям со стороны Европейского Союза в 2021 году и повторно в 2023 году (а также санкциям США в 2017 г. и санкциям Великобритании в 2020 г. — прим. Ред), но продолжает расширяться, угрожая стабильности стран и подвергая опасности жизни многих гражданских лиц». В связи с этим «важно, чтобы французские и европейские власти отреагировали энергично, чтобы противостоять этой организации», чьи «злодеяния (…) должны квалифицироваться как террористические акты в соответствии с определением терроризма, утвержденным Рамочным решением Совета Европейского союза от 13 июня 2002 года и подтвержденным в Директиве (ЕС) 2017/541 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 15 марта 2017 года», — подчеркивается в документе. И отмечается, что после внесения «ЧВК Вагнера» в европейский список террористических организаций «власти европейских стран и их партнеры смогут вводить более строгие меры контроля и санкции в отношении лидеров, членов и сторонников» этой группировки, «чтобы максимально уменьшить (ее) возможности».

«Учитывая, что «группа Вагнера» с 24 февраля 2022 года принимает активное участие в боевых действиях в Украине и в связи с этим совершила многочисленные акты насилия (…) ; учитывая, что «группа Вагнера», по данным немецкой разведки, принимала участие в казнях и пытках гражданских лиц в украинском городе Буча, в результате которых погибло почти 460 человек, включая детей; напоминая, что в начале вторжения Российской Федерации в Украину около 400 боевиков, связанных с «группой Вагнера», получили задание убить президента Украины Владимира Зеленского и 23 других политических лидеров с целью дестабилизации украинского государства; (…) напоминая, что члены «группы Вагнера» в июне 2017 года в Сирии пытали и обезглавили сирийского гражданина Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу, после чего разместили видео казни в Интернете; напоминая (о совершенном в ЦАР и Мали); учитывая, что «Группа Вагнера», по данным итальянских спецслужб, назначила цену за голову министра обороны Италии Гвидо Крозетто за то, что он указал на ответственность этой структуры за отток населения (в Европу) из африканских стран (Как утверждает итальянское издание Il Foglio, «заказал» министра вагнеровцам якобы замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Газета заявила, что угрозу стоит принимать всерьез, так как «у «Вагнера» есть как минимум две ячейки в Европе: одна на Балканах, которая перемещается между Сербией и Албанией; другая в Прибалтике, базирующаяся в Эстонии». — прим. ред.); (…) ; напоминая, что французская армия регулярно становится объектом дезинформационных кампаний и операций, спонсируемых «группой Вагнера» (…); напоминая, что (французский) министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил, что «группа Вагнера» сделала Францию своим «врагом номер один» в Африке; (…); принимая во внимание право на справедливость и возмещение ущерба, к которому стремятся жертвы актов террора, совершенных «группой Вагнера»», депутаты Нацсобрания призвали правительство Франции «мобилизовать дипломатические усилия вместе с Европейским Союзом, чтобы добиться включения частной военной организации «Вагнер» в список террористических организаций ЕС».

Кроме того, в резолюции, за которую проголосовали парламентарии, содержатся призывы «активизировать борьбу против лидеров, членов и сторонников «группы Вагнера»»; «поддержать инициативы международных инстанций по расследованию многочисленных бесчинств», совершенных ими» — «особенно в Украине и на африканском континенте».

Члены «ЧВК Вагнера» «не просто наемники», а «инструмент агрессии Путина» в разных странах мира, — заявил с трибуны парламента депутат макроновской партии «Renaissance», инициатор резолюции и председатель парламентской группы дружбы «Франция-Украина» Бенжамен Аддад. Вслед за ним поддержать принятие документа призвал депутат Жером Бюиссон из партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», который отметил, что их «фракция будет голосовать «за».

Инициатор резолюции, председатель парламентской группы дружбы «Франция-Украина» Бенжамен Аддад. Скриншот

Отметив, что «влияние группы Вагнера» не стоит преувеличивать, депутат из партии Ле Пен выразил «бесспорную поддержку Украине, подвергающейся агрессии, в том числе, со стороны этой военизированной группировки». «Пригожин — военный преступник и «ЧВК Вагнера» — тоже», — подчеркнула выступавшая вслед за ним представительница ультралевой фракции «Непокорная Франция» Эрсилиа Суде, которая, в то же время, выразила сомнение в «эффективности» внесения российской «частной военной компании» в список террористических, а также «удивление» тем, что в список «не предлагается внести другие частные военные компании». Депутат от правой партии «Республиканцы» Вансен Сеиленже заявил, напротив, что голосование станет «первым шагом» по «привлечению к ответственности Евгения Пригожина за его варварства» и заявил, что их партия проголосует «за».

Результаты голосования Французского Национального собрания о внесении «ЧВК Вагнера» в списки террористических организаций. Скриншот