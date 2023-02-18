«Российская агрессия увенчалась четырьмя явными неудачами»

Президент Франции Эмманюэль Макрон перешел на новую стадию взаимодействия с некогда «дорогим Владимиром». Теперь Эмманюэль открыто заявляет, что диалог с Владимиром невозможен. Точнее — возможен, но только после его полного и безоговорочного поражения. Именно это следует из Мюнхенской речи президента Франции.

За два дня до этой знаковой речи источник из команды Макрона напомнил, что Мюнхенская конференция по безопасности — «место с богатой историей, место где Владимир Путин произнес свою знаменитую речь в 2007 году с ее теорией зон влияния». Источник подчеркнул: ждите сюрпризов от Макрона, его речь «обещает быть захватывающей». И в общем не ошибся. Поразительно было наблюдать, как же он, Макрон, — еще совсем недавно готовый отстаивать необходимость общения с Путиным (даже после Бучи), говоривший о необходимости «не унижать Россию» и обеспечить ей гарантии безопасности, — изменил свой тон. Хотя «черновик» Мюнхенской речи он уже произнес на встрече с Шольцем и Зеленским за несколько дней до этого. В Мюнхене Макрон звучал совсем не как гостеприимный хозяин форта Брегансон, принимавший Путина в 2019 году как самого дорогого гостя и призывавший все страны Европы и в первую очередь, руководство Польши и стран Балтии присоединиться к его проекту по «построению диалога» с тем, кто к тому моменту уже давно показал, что ни к какому диалогу не способен. Если только это не диалог с позиции его «силы», которую весь мир должен принимать как есть — с войнами, убийствами журналистов и оппозиционных политиков. Зато и с недорогим газом, и потрясающими нормами прибыли для французских и других западных компаний.

Владимир Путин во время встречи с Эмманюэлем Макроном в порте Брегансон, Франция, 19 августа 2019 года. Фото: EPA-EFE / ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Нет, Макрон звучал в Мюнхене так, что если бы его монолог приписали президенту Польши, можно было бы легко поверить, что эти полные плохо сдерживаемого раздражения слова по отношению к Путину и нынешней России в целом произнес Анджей Дуда. Макрон сказал, что у Путина — «неоколониальное, империалистическое мировоззрение», во имя которого «были сломаны все табу»: «не только нарушен только Устав ООН» державой, которая является постоянным членом Совета Безопасности, но и совершены «убийства, изнасилования, военные преступления (…) против украинского народа». Из уст Путина постоянно звучат «ядерные угрозы». Президент Франции подчеркнул:

«Эта агрессия имеет катастрофические последствия для всего мира» и за эти последствия — «продовольственный кризис, беспрецедентный рост цен на сырье» — «Россия несет полную ответственность».

Макрона, президента, у которого были шансы добиться определенных экономических успехов после завершения коронавирусного кризиса (безработица начала падать, ВВП — расти), чрезвычайно раздражает то, что из-за преступного решения кремлевского «полководца» развязать войну, Франция теперь вынуждена думать о том, как снижать высокую инфляцию, спасать отдельные отрасли, убиваемые ростом энерготарифов, тратить средства на поддержку Украины. И даже лелеемую правительством пенсионную реформу сложнее провести на фоне снижения уровня жизни. Впрочем, с мюнхенской трибуны Макрон не только обещал, что поддержка Украины не ослабнет, но и призвал «усилить и ускорить» ее, приглашая поучаствовать в этом и страны, которые придерживаются позиции «не все так однозначно». Президент Франции еще совсем недавно во многом сам разделял этот взгляд. Заявлял о том, что НАТО в последние десятилетия тоже «обижало» Россию, не считаясь с ее «интересами» и «опасениями». 7 февраля 2022 года, за несколько дней до войны, прямо перед историческими в своей бесполезности бесконечно длинными переговорами с Путиным в Кремле за бесконечно длинным столом, Макрон утверждал по пути в Москву, в самолете: «Геополитической целью России сегодня явно является не Украина, а уточнение правил сосуществования с НАТО и ЕС». Французский президент тогда также особо отметил, что «понимает <…> травмы этого великого народа и этой великой нации».

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время переговоров в Кремле, 7 февраля 2022 года. Фото: Kremlin Press Office / Anadolu Agency / Getty Images

Год спустя, 17 февраля 2023 года в Мюнхене он уже предлагает «некоторым нашим партнерам в мире» оставить «этот релятивизм» в отношении России и перейти к достижению общей цели: сделать так, чтобы «российская агрессия» в Украине «потерпела неудачу». На днях, к слову, Макрон и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встречались в Париже с главой МИД Китая Ван И, призвав «усилить давление на Россию» с целью «соблюдения основополагающих принципов Устава ООН», читай с целью прекращения войны и освобождения оккупированных украинских территорий. В речи в Мюнхене президент Франции призвал США и Европу «стимулировать» сомневающихся, «заново привлекая тех, кто сегодня в Азии, в Тихоокеанском регионе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, в Латинской Америке (…) продолжает говорить: «Существуют двойные стандарты, вы много тратите на Украину и не тратите на нас. Вы очень сильно боретесь против войны, но недостаточно против бедности в нашей стране. У нас здесь война идет десятилетиями, а вы не сделали и сотой доли (от того, что делаете для Украины — Прим. Ред.)!

Давайте прислушаемся к ним. Мы должны дипломатическим путем вновь привлечь все эти географические регионы, чтобы убедить их присоединиться к нашим усилиям по оказанию давления на Россию и подготовке к миру».

*** Макрон не жалел уничижающих слов в адрес некогда «дорогого Владимира». Сначала высмеял «результаты» российской армии в Украине, резюмировав итоги 1 года войны словами: «российская агрессия уже увенчалась, если можно так выразиться, четырьмя явными неудачами». Перечислил их. Первая — «провал на поле боя», из-за недооценки противника и «необычайного мужества украинской армии и народа, ее лидеров», начиная с Зеленского. «Второй неудачей» назвал провал кремлевских попыток «объяснить (миру), что у этого конфликта есть легитимность». «Я хочу четко заявить, что наш долг — продолжать работу по разъяснению того факта, что Россия сегодня — это сила дисбаланса и беспорядка, не только в Украине, но и на Кавказе, на Ближнем Востоке, в Африке — посредством «группы Вагнера». Здесь надо напомнить, насколько достали французское руководство руководимые Москвой военно-пропагандистские «спецоперации» в Африке, после которых французская армия уже была вынуждена покинуть ЦАР, Мали, а теперь — в процессе ухода из Буркина-Фасо.

Российские военные в ЦАР, декабрь 2020 года. Фото: Nacer Talel / Anadolu Agency / Getty Images

Упомянув «ЧВК Вагнера», Макрон обвинил Путина в «лицемерии», вспомнив, как в феврале 2022 года, на упомянутой выше кремлевской встрече, российский правитель уверял его: «Эти люди из «Вагнера» — они не наши. Они нам самим доставляют проблемы в России». В Мюнхене президент Франции рассказал, что хотя и не до конца, «но поверил» (!) путинским словам. Это при том, что даже французская пресса к тому моменту уже несколько лет писала о «поваре Путина». Сейчас Макрон, выходит, прозрел: «Они (российское руководство) сегодня официально признали факт, что «Вагнер» был явным, непосредственным, военно-дипломатическим, неомафиозным посредником России во всем мире и, по сути, продолжает (формировать) Интернационал преступности и хаоса». И призвал к полному уничтожению этого зла: «Мы нанесли ему относительное поражение, но мы должны довести эту работу до конца».

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*** Третья неудача России в Украине, продолжил президент Франции, — «это неумение читать будущее». Конкретным результатом этого «является консолидация Украины и ее силы, решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, (…) потеря престижа (России) на всех уровнях, глубоко укоренившееся недоверие (к ней)». Четвертая неудача, «которая, несомненно, является самой тревожной, — это неспособность президента Путина вернуть России то, что он обещал, то есть, ее авторитет в мире». «Ведь, в конце концов, как может Россия быть довольна тем, что является производителем сырья, а не креативной экономикой, может ли она быть довольна посредственным валовым внутренним продуктом, несмотря на претензии на статус мировой державы, а теперь еще и широко распространенным недоверием со стороны всех своих соседей?» — сказал президент Франции. *** «Краткосрочный вывод, который мы должны сделать (…) прост: Россия не может и не должна выиграть эту войну, и российская агрессия должна потерпеть поражение, потому что мы не можем согласиться с банализацией незаконного применения силы». Подчеркнул, что именно поэтому «мы, вместе с нашими европейскими и американскими партнерами и рядом других стран, с самого начала находимся в авангарде (…) поддержки» Украины.

Макрон не стал вспоминать о том, как медленно разворачивался механизм этой поддержки в Западной Европе.

Дальше президент Франции заявил о готовности к длительному конфликту и невозможности переговоров с Россией до тех пор, пока ее агрессия не потерпит неудачу: «Мы должны чрезвычайно интенсифицировать нашу поддержку и наши усилия, чтобы помочь сопротивлению украинского народа и армии, и дать им возможность провести контрнаступление, которое только и позволит провести надежные переговоры на условиях, выбранных Украиной, ее властями и ее народом». Подчеркнул: «Мы готовы усилить (поддержку Украины) сегодня, потому что предстоящие недели и месяцы являются решающими, и мы (также) готовы к длительному конфликту», хоть «я и не желаю этого». Призвал Европу к значительному росту производства вооружений, вложений в оборонный комплекс… Чтобы не только усилить свою защиту, но и иметь возможность продолжать поддержку Украины в ее борьбе. Потому что победа Украины — это единственный способ заставить — на приемлемых условиях — вернуться Россию за стол переговоров» и затем «построить прочный мир» (прочным он станет, если будет установлен «в тот момент и на тех условиях, которые выберут украинцы»). «Совершенно очевидно, что сегодня не время для диалога, потому что у нас есть Россия, которая выбрала войну, которая выбрала интенсификацию войны и которая выбрала путь военных преступлений и атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал еще недавно главнейший на всем западном политическом пространстве сторонник диалога с Путиным.