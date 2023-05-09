Российские войска атаковали Киев. Власти города отчитались о сбитии 15 воздушных целей

Силы украинской противовоздушной обороны ликвидировали около 15 воздушных целей в небе над Киевом, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
«Попаданий не допущено. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков», — говорится в сообщении.
По данным киевских властей, украинскую столицу атаковали четыре российских бомбардировщика Ту-95МС из района Каспийского моря, это пятая воздушная атака по Киеву с начала мая.
«Выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей», — сказал начальник администрации Сергей Попко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломок сбитой ракеты упал на частный двор в Голосеевском районе столицы, там начался пожар. «Горящий обломок потушили. Пострадавших нет и повреждений», — написал он.
Обломок ракеты в Голосеевском районе. Фото: МВД Украины
В Киевской администрации также заявили, что в Шевченковском районе города обломки обнаружили на проезжей части.
По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, российские войска атаковали Украину в ночь крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, ПВО ликвидировала 23 из 25 целей.
В ночь на 8 мая российские войска атаковали Киевскую и Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства, все 35 БПЛА, атаковавших Киев, были сбиты средствами противовоздушной обороны. От атак пострадали минимум пятеро жителей Киева.