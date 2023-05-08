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Российские войска атаковали Киев и Одессу дронами, пострадали не менее пяти человек

В ночь на 8 мая российские войска атаковали Киевскую и Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Все 35 БПЛА, атаковавших Киев, были сбиты средствами противовоздушной обороны.

По данным украинских военных, российские силы атаковали Киев с северного направления — аэродрома Сеща в Брянской области.

Также, по данным Воздушных сил Украины, войска РФ атаковали Одесскую область с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3: всего было восемь пусков из района мыса Тарханкут в Крыму, «часть ракет не достигла своих целей».

Ранее сообщалось, что ночью в Киевской области работала система ПВО. Как заявлял мэр украинской столицы Виталий Кличко, обломки БПЛА упали на двухэтажное здание Святошинского района и двухэтажное этажное здание в Шевченковском районе города. Повреждена газовая труба высокого давления с горением газового факела. Помимо этого, часть обломков упала на взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Обломки беспилотника. Фото:<a title="https://t.me/dobronosov/6913" href="https://t.me/dobronosov/6913" rel="noopener noreferrer"> Ян Доброносов

Обломки беспилотника. Фото: Ян Доброносов

В Киевской администрации добавили, что в Соломенском районе обломки БПЛА повредили резервуар с топливом емкостью 10 тонн, есть утечка, без пожара, к месту направлены наряды ГСЧС.

По данным начальника администрации Сергея Попко,

от атак пострадали пятеро жителей Киева.

В городе повреждены автомобили, фасады, окна.

Здание в Святошинском районе Киева. Фото: Ян Доброносов

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что российские войска в ночь на понедельник нанесли удар ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье. Данных о пострадавших не поступало.

Одесская область. Фото: Оперативний ЗСУ

Воздушная тревога в ночь на 8 мая была объявлена в Киеве, Одессе, а также в Киевской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Украине части Херсонской области.

В Украине участились случаи объявления воздушной тревоги и обстрелов. 4 мая российские войска атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131, власти Киева заявляли о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года.

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