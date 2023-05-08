Российские войска атаковали Киев и Одессу дронами, пострадали не менее пяти человек

В ночь на 8 мая российские войска атаковали Киевскую и Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Все 35 БПЛА, атаковавших Киев, были сбиты средствами противовоздушной обороны.

По данным украинских военных, российские силы атаковали Киев с северного направления — аэродрома Сеща в Брянской области.

Также, по данным Воздушных сил Украины, войска РФ атаковали Одесскую область с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3: всего было восемь пусков из района мыса Тарханкут в Крыму, «часть ракет не достигла своих целей».

Ранее сообщалось, что ночью в Киевской области работала система ПВО. Как заявлял мэр украинской столицы Виталий Кличко, обломки БПЛА упали на двухэтажное здание Святошинского района и двухэтажное этажное здание в Шевченковском районе города. Повреждена газовая труба высокого давления с горением газового факела. Помимо этого, часть обломков упала на взлетную полосу аэропорта Жуляны.