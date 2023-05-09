Победодетие

9 мая в России отмечают День Победы, хоть и в усеченном формате. В некоторых регионах местные власти отменили военный парад, а организаторы «Бессмертного полка» заявили, что очного шествия в этом году не будет. В основном такие решения принимаются «из соображений безопасности». Зато кроме победы в минувшей войне власти предлагают активно праздновать участие в войне нынешней. Например, портал «Госуслуги» совместно с «Народным фронтом» разослал россиянам письма с предложением поздравить находящихся в Украине военных. В российских школах и детсадах на учеников надевают военную форму и проводят «Разговоры о важном», а где-то пишут письма российским военным в Украине и собирают пожертвования для солдат. Корреспондентка «Новой газеты Европа» изучила, как в образовательных учреждениях рассказывают про войну, и делится самыми интересными находками.

«Окна победы» В этом году многие российские школы приняли участие в акции «Окна победы». Эта акция проходит в России уже третий год подряд: впервые она состоялась во время пандемии коронавируса, когда публичные мероприятия были запрещены. Суть простая: украсить окна домов и учебных заведений портретами воевавших родственников, флагами и знаменами. В этом году к «символам мира» добавилась и буква Z. «Георгиевские ленты, журавли, надписи «9 Мая» и современные символы СВО — буквы «Z», символы мира — белые голуби и цветы — стали еще одним выражением благодарности и уважения поколению победителей и пожеланием победы участникам нынешней СВО!» — говорится на странице Южно-Якутского технологического колледжа «Вконтакте».

Окна, украшенные на 9 мая. Фото: Южно-Якутский технологический колледж

Письма на фронт Еще одна распространенная акция к 9 мая — «Письмо солдату». В некоторых школах ее еще называют «Письма на фронт», но суть та же. На занятиях детей просят написать письма и подготовить рисунки, которые потом отправляют воюющим в Украине российским солдатам.

Дети пишут письма российским солдатам, воюющим в Украине. Фото: Чернухинская сельская библиотека

На сайте «Юнармии» утверждается, что в рамках акции собрали уже более 243 тысяч объектов детского творчества по всей стране. «Наши юнармейцы очень уважают участников специальной военной операции, ценят общий вклад в столь важное дело и поддерживают. Крайне важно, что у нас есть действующая рабочая связь поколений, тем более у людей с достаточно коротким разрывом по возрасту», — говорится в сообщении представителя «Юнармии» Виктора Каурова. В некоторых школах в честь Дня Победы ученики подготовили не письма, а поделки. Например, в одной из школ Омска дети смастерили талисманы, которые «непременно согреют душу каждому солдату». Поделки в форме букв Z, раскрашенных в цвета триколора, передадут в пункты назначения бойцам-омичам.

«Талисманы» для солдат, изготовленные омскими школьниками. Фото: МБОУ «Новоомская СОШ»

Сухой душ и другие боеприпасы Письмами и поделками в некоторых школах не ограничились и приурочили к 9 мая сбор гуманитарной помощи для российских солдат. Например, в Перми старшеклассницы собрали для «бойцов СВО» более 100 комплектов сухого душа и написали поздравительные письма. В Ростовской области вместе с открытками дети отправляют на фронт медикаменты и средства гигиены. В группе одной из школ Нижегородской области публикуют фотографии коробок с едой на фоне лозунгов «Своих не бросаем», флагов России и букв Z.

Гуманитарная помощь, собранная для солдат учениками из Ростовской области. Фото: МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой

Праздничное стрельбище Празднования Дня Победы в школах и детсадах не обходятся без концертов с переодеваниями в военную форму и песнями о тяжести солдатской судьбы. В Новосибирске, чтобы дать подросткам почувствовать боевой дух и зарядиться патриотизмом, учеников сразу нескольких школ отвезли на мероприятие в отряд специального назначения «Ермак». В ходе визита детям показали приемы рукопашного боя, процесс обезвреживания противника, а также построение «живой» пирамиды с поднятием флага. После шоу школьников разделили на группы и под надзором военнослужащих пригласили принять участие в интерактивной части программы. Детям дали пострелять из разных видов оружия, примерить экипировку и посидеть за рулем автозака. «Домой уехали, как говорится, не с пустыми руками, уставшие, а главное, полные восторга, благодарности, с ясным понимание важности профессии военнослужащего, требующей смелости, силы духа, дисциплины, самоотдачи, профессии тяжкого труда и риска для жизни. Спасибо за возможность быть в эти особые дни близости Победы рядом с вами!» — так впечатления от мероприятия описаны на странице творческой мастерской «Светлица», в которой занимаются местные школьники (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Фото: Творческая мастерская «Светлица»

День Победы для самых маленьких В детских садах в России 9 мая отмечают в основном концертами и возложением цветов к памятникам. В Гатчине под Петербургом на торжественной линейке присутствовал ветеран боевых действий в Чечне, дедушка одного из воспитанников.

Линейка в детском саду в Гатчине. Фото: Гатчина.Район