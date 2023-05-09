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Художницу Катрин Ненашеву оставили в ОМВД на 48 часов по статье о неповиновении сотруднику полиции

Художницу Катрин Ненашеву, которую накануне задержали под Петербургом в городе Приозерск, оставили в ОМВД по Приозерскому району Ленинградской области на 48 часов по статье о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП), сообщает «ОВД-Инфо».

«Жалоб не высказывала. Написал ходатайство об изменении задержания на обязательство о явке и ходатайство об участии адвоката в суде. Участковый обещал принять решение сегодня утром. Может отпустят», — рассказал в разговоре с «Новой газетой Европа» адвокат Ненашевой Рафаиль Поляков.

Ненашеву задержали вечером 8 мая по ориентировке в местном кафе.

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В прошлом году полиция пришла в «Открытое пространство» в Москве после жалобы на «пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних». Силовики отвезли Ненашеву в отдел и заявили, что составят на нее протокол «о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних». Спустя несколько часов ее отпустили с обязательством о явке.

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