Художницу Катрин Ненашеву оставили в ОМВД на 48 часов по статье о неповиновении сотруднику полиции

Художницу Катрин Ненашеву, которую накануне задержали под Петербургом в городе Приозерск, оставили в ОМВД по Приозерскому району Ленинградской области на 48 часов по статье о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП), сообщает «ОВД-Инфо».

«Жалоб не высказывала. Написал ходатайство об изменении задержания на обязательство о явке и ходатайство об участии адвоката в суде. Участковый обещал принять решение сегодня утром. Может отпустят», — рассказал в разговоре с «Новой газетой Европа» адвокат Ненашевой Рафаиль Поляков.

Ненашеву задержали вечером 8 мая по ориентировке в местном кафе.