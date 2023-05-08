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Полиция задержала художницу Катрин Ненашеву

Художница Катрин Ненашева заявила, что ее задержала полиция в Приозерске. Об этом девушка написала в фейсбуке.

Фото: фейсбук Катрин Ненашевой

Фото: фейсбук Катрин Ненашевой

«Задержали под Питером в городе Приозерск, говорят, на меня поступила ориентировка. Пришли за мной прямо в кафе. Отвозят в розыск», — сообщила Ненашева.

Подробности о задержании пока неизвестны.

В прошлом году полиция пришла в «Открытое пространство» в Москве после жалобы на «пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних».

Силовики отвезли Катрин Ненашеву в отдел и заявили, что составят на нее протокол «о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних». Спустя несколько часов ее отпустили с обязательством о явке.

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