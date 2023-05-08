Зеленский объявил 9 мая в Украине Днем Европы и предложил перенести День Победы на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, который устанавливает празднование Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Своим президентским указом он также объявил 9 мая в Украине Днем Европы. «Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Мир кланяется всем, кто защищал и защитил жизнь. Кто сбрасывал нацистские флаги на освобожденной территории и открывал ворота концлагерей. Кто возвращал народам свободу, уничтожил и осудил нацистское зло», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Украинский президент отметил, что именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта (Акт о капитуляции был подписан поздно вечером 1945 года, когда в Москве уже наступило 9 мая — Прим. Ред.).

«Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла. Сейчас, как и 80 лет назад, Украина бьется за будущее — свое и всей Европы, всего свободного мира.

<…> И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине отметит День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и будет мир. Европы, частью которой Украина всегда была, есть и будет», — заявил Зеленский. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук отметил, что в странах Европейского союза День памяти и победы над нацизмом также отмечается 8 мая. «Празднование завершения Второй мировой войны в Европе именно 8-го мая — это европейская традиция. Украина с 2015 года отмечает этот день вместе с цивилизованным миром», — заявил Стефанчук.

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