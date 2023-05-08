«Госуслуги» накануне Дня Победы предложили написать поздравления российским военным, находящимся в Украине

Портал «Госуслуги» 8 мая разослал пользователям сообщения, в которых предложил поздравить находящихся в Украине российских военных c Днем Победы.
Получатель письма, как пишет «Медиазона», должен перейти на сайт портала, войти в свой аккаунт и написать «короткое пожелание» в виде открытки. После отправки поздравления «его проверят, напечатают на открытке и доставят ее на фронт».
Акция организована «Госуслугами» вместе с «Народным фронтом».
Скрин: «Дождь»
В начале мая портал разослал письмо к годовщине пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. В рассылке написали: «2 мая 2014 г. произошла трагедия, забывать которую мы не имеем права, — одесская Хатынь, в огне которой погибла часть нашего русского мира». Письмо сопровождалось стихотворением Ольги Старушко из сборника «ПоэZия русского лета».