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«Госуслуги» накануне Дня Победы предложили написать поздравления российским военным, находящимся в Украине

Портал «Госуслуги» 8 мая разослал пользователям сообщения, в которых предложил поздравить находящихся в Украине российских военных c Днем Победы.

Получатель письма, как пишет «Медиазона», должен перейти на сайт портала, войти в свой аккаунт и написать «короткое пожелание» в виде открытки. После отправки поздравления «его проверят, напечатают на открытке и доставят ее на фронт».

Акция организована «Госуслугами» вместе с «Народным фронтом».

Скрин: <a href="https://t.me/tvrain/65675">«Дождь»

Скрин: «Дождь»

В начале мая портал разослал письмо к годовщине пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. В рассылке написали: «2 мая 2014 г. произошла трагедия, забывать которую мы не имеем права, — одесская Хатынь, в огне которой погибла часть нашего русского мира». Письмо сопровождалось стихотворением Ольги Старушко из сборника «ПоэZия русского лета».

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