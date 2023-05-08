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В Одесской области в результате ракетного удара погиб один человек, двое ранены. Разрушена база отдыха

В результате ракетного удара по Одесской области один человек погиб, еще двое местных жителей пострадали. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Фото: Одесская областная прокуратура

«В ночь на 8 мая российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов», — сообщили в прокуратуре.

В Одесском районе ракета взорвалась на территории складского помещения продовольственного предприятия. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Трехэтажное здание разрушено.

В одном из курортных поселков в Белгород-Днестровском районе полностью разрушена база отдыха. В соседних населенных пунктах повреждены по меньшей мере пять баз отдыха и более 20 частных дачных домов.

По предварительным данным, обстрел вели ракетами Х-22 «Буря». Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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Ранее стало известно, что ночью российские войска атаковали Киев и Одессу дронами, пострадали не менее пяти человек.

По данным украинских военных, российские силы атаковали Киев с северного направления — аэродрома Сеща в Брянской области.

Также, по данным Воздушных сил Украины, войска РФ атаковали Одесскую область с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3: всего было восемь пусков из района мыса Тарханкут в Крыму, «часть ракет не достигла своих целей».

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