В Одесской области в результате ракетного удара погиб один человек, двое ранены. Разрушена база отдыха

В результате ракетного удара по Одесской области один человек погиб, еще двое местных жителей пострадали. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

«В ночь на 8 мая российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов», — сообщили в прокуратуре.

В Одесском районе ракета взорвалась на территории складского помещения продовольственного предприятия. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Трехэтажное здание разрушено.

В одном из курортных поселков в Белгород-Днестровском районе полностью разрушена база отдыха. В соседних населенных пунктах повреждены по меньшей мере пять баз отдыха и более 20 частных дачных домов.

По предварительным данным, обстрел вели ракетами Х-22 «Буря». Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).