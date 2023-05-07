Власти Украины в интервью The Washington Post назвали завышенными ожидания в мире от контрнаступления ВСУ

Украинские власти пытаются снизить завышенные ожидания от предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины, опасаясь, что его результаты не смогут оправдать ожидания общества, пишет The Washington Post.
«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире переоценены», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому изданию, добавив, что «большинство людей ждут чего-то грандиозного».
В материале WP говорится, что Киев стремится совершить резкий прорыв в ситуации, когда изнурительная артиллерийская война на востоке и юге страны не приводит к значительным территориальным успехам ни одной из сторон.
«Я считаю, что чем больше у нас побед на поле боя, тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи», — сказал президент Владимир Зеленский журналистам.
По словам Резникова, западные партнеры Украины сказали ему, что хотят видеть «следующий пример успеха», которые они смогут продемонстрировать своим гражданам, после отражения атаки на Киев и контрнаступления украинских войск в Харьковской и Херсонской областях.
«Но я не могу сказать вам, каков будет масштаб этого успеха: десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?» — отметил Резников.
Он уточнил, что в настоящее время в Украине находятся по меньшей мере 300 тысяч российских военных. Министр также сказал, что первое штурмовое формирование» ВСУ готово к началу операции более чем на 90 процентов, но некоторые военнослужащие еще заканчивают программу подготовки за границей.
Днем ранее Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке предположил, что Минобороны России, вероятно, отказалось от дальнейшего наступления на Бахмутском наступлении в пользу подготовки к обороне на фоне ожидаемого украинского контрнаступления.
За исключением очень ограниченных и локализованных атак в районе Кременной и около города Донецка, российские силы в основном прекратили наступательные операции по всему театру военных действий, что может означать общий переход к обороне, считают аналитики.