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В результате ракетного обстрела ВС РФ Балаклеи в Харьковской области пострадали пять человек

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района в Харьковской области, пострадали пять мирных жителей, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

По его данным, российская ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. 75-летняя и 50-летняя женщины получили взрывные травмы, 20-летний и 85-летний мужчина — «относительно легкие повреждения».

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, на месте работают экстренные спецслужбы.

Также о пяти пострадавших в результате обстрела сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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