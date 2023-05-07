В результате ракетного обстрела ВС РФ Балаклеи в Харьковской области пострадали пять человек

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района в Харьковской области, пострадали пять мирных жителей, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
По его данным, российская ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. 75-летняя и 50-летняя женщины получили взрывные травмы, 20-летний и 85-летний мужчина — «относительно легкие повреждения».
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, на месте работают экстренные спецслужбы.
Также о пяти пострадавших в результате обстрела сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В субботу МВД Украины сообщило, что в Херсонской области в результате обстрела ВС РФ погибли шесть сотрудников ГСЧС Украины, которые занимались гуманитарным разминированием территорий.
В результате российской атаки на Херсон и Херсонскую область 3 мая погиб 21 человек, ранены 48 мирных жителей, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.