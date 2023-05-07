Прилепин сообщил, что сам был за рулем взорванной машины. Он потерял сознание «минуты на три»

Писатель Захар Прилепин рассказал, что сам был за рулем автомобиля, который взорвали в субботу в Нижегородской области. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша "Злой" Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — сообщил Прилепин.

Он поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что тот прислал вертолет, так как от места взрыва до города ехать три часа, а вертолет долетел за 16 минут.

Прилепину сообщили, что всего было две мины, но подозреваемый в подрыве «испугался и сразу убежал после взрыва первой». Писатель подтвердил, что действительно высадил свою дочь из машины всего за пять минут до взрыва.

«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», — закончил он свой пост.

Утром 6 мая стало известно, что в Нижегородской области взорвали автомобиль, в котором находился Прилепин. Писателя в тяжелом состоянии госпитализировали в нижегородскую больницу, его охранник Александр Шубин погиб. Сегодня Прилепина вывели из медикаментозной комы.

Следственный комитет заявил, что проверяет задержанного Александра Пермякова на причастность к взрыву. Мужчина, как говорят в СК, в ходе допроса дал показания, что действовал по заданию спецслужб Украины.