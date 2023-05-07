МВД: подозреваемый в причастности к подрыву машины Прилепина говорил, что ловил куропаток на пруду

МВД опубликовало видео с сотрудниками полиции, которые рассказали о задержании подозреваемого в подрыве машины писателя Захара Прилепина. Один из полицейских сообщил, что мужчина вызвал подозрение, потому что говорил про ловлю куропаток.

По словам сотрудника полиции, мужчина вышел из леса на выезде из деревни Козлово и вызвал подозрение у него и двух коллег.

«Он говорил вещи, которые не являются действительностью: что он на пруду в данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было и куропаток в настоящее время там тоже не было», — поделился полицейский.

Другой сотрудник полиции рассказал, что у мужчины в кошельке было два паспорта: украинский и российский. «Стали с ним разговаривать и он все-таки сознался», — сказал полицейский.

Утром 6 мая стало известно, что в Нижегородской области взорвали автомобиль, в котором находился Прилепин. Писателя в тяжелом состоянии госпитализировали в нижегородскую больницу, его охранник Александр Шубин погиб. Сегодня Прилепина вывели из медикаментозной комы.

Следственный комитет в день взрыва заявил, что проверяет задержанного Александра Пермякова на причастность к покушению на Прилепина. Мужчина, как говорят в СК, в ходе допроса дал показания, что действовал по заданию спецслужб Украины.