ФСБ отчиталась о предотвращении атаки дронов на военный аэропорт в Ивановской области

Как утверждает ведомство, в России выявили «диверсионную группу, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины».

В спецслужбе заявили, что целью атаки являлись «самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ отчиталась о предотвращении атаки дронов на военный аэропорт «Северный» в Ивановской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

ФСБ и глава Крыма Сергей Аксёнов отчитались о задержании агентов украинской разведки, готовивших покушения на руководителей Крыма

На этой неделе ФСБ отчиталась о задержании «агентов украинской разведки», планировавших совершить покушение на губернатора аннексированного Крыма Сергея Аксенова и серию терактов на полуострове.

Служба утверждала, что непосредственным организатором нападений «был связной начальника ГУР, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, который с 2020 года занимал пост замглавы офиса президента Украины».

Тогда ФСБ заявила, что в Машовец завербовал граждан России и Украины Виктора Подвального (служба распространила видеозапись его задержания), Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евмененко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского.