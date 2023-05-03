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ФСБ объявила о задержании «агентов украинской разведки», планировавших покушение на Сергея Аксенова

ФСБ отчиталась о предотвращении серии терактов в Крыму, среди целей которых было назначенное Россией руководство. Об этом сообщает РИА Новости.

«В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Константинов В.А. и мэр города Ялта Павленко Я.П., а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова», — говорится в релизе ФСБ.

Служба утверждает, что непосредственным организатором нападений «был связной начальника ГУР, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, который с 2020 года занимал пост замглавы офиса президента Украины».

ФСБ заявила, что в Машовец завербовал граждан России и Украины Виктора Подвального (служба распространила видеозапись его задержания), Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евмененко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского.

Они, как считает ФСБ, «планировали теракты, следили за чиновниками и закупали огнестрельное оружие». Кроме того, служба отчиталась о задержании гражданина Украины и Болгарии Петранова, причастного к доставке взрывчатки в Россию.

На опубликованной видеозаписи показаны несколько кадров с техникой и документами. ФСБ утверждает, что украинские спецслужбы завозили компоненты бомб, закамуфлированные под бытовые электроплиты, из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию.

Аксенов заявил, что задержанная ФСБ группа украинских агентов ранее «взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе». «Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве», — написал он.

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