В Лондоне прошла коронация британского короля Карла III

Торжества по случаю коронации продлятся все выходные и понедельник, который объявлен государственным праздником по всей стране.

Официальная церемония началась с торжественного шествия от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. По всему маршруту установили смотровые площадки, а также экраны с прямой трансляцией церемонии. Всего в день коронации задействовали около 4000 военнослужащих.

В конце церемонии архиепископ возложил на Карла III корону Святого Эдуарда, сделанную из чистого золота в 1661 году. В связи с этим на территории всей страны прогремели салюты.

Церемонию проводил архиепископ Кентерберийский, а сам король поклялся в верности Англиканской церкви, главой которой он является. Тем не менее, в церемонии принимали участие также духовные лидеры крупнейших нехристианских церквей (иудейской, исламской, сикхской, буддистской и индуистской), поскольку король намерен выступать в качестве «защитника вер».

После клятвы на верность жену Карла III королеву-консорт Камиллу также помазали, короновали и возвели на престол.

В музыкальное сопровождение коронации включили традиционную музыку греческой православной церкви в память о принце Филиппе — отце нового короля.

На коронации в Вестминстерском аббатстве присутствовали около 2,2 тыс человек более чем из 200 стран. Также среди прибывших — сын Карла III и пятый в очереди на трон принц Гарри, который вместе с супругой Меган Маркл отказался от обязанной членов королевской семьи. Сама Меган не приехала на коронацию, оставшись в США с детьми.

На церемонии не было представителей России, Беларуси, Афганистана, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Сирии. Россию также не пригласили на похороны королевы Елизаветы II.

После церемонии король и королева-консорт вернутся в Букингемский дворец и выйдут на балкон.

Кто такой Чарльз

Король Карл III — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Официально в статусе принца Уэльского он провел 64 года, а наследного принца — 70 лет. Он стал рекордсменом по продолжительности ожидания своей очереди на трон Великобритании.

В молодости он прошел воинскую службу, с 2012 года носит звание фельдмаршала, главного маршала авиации и адмирала королевского флота Великобритании. По опросам второй половины 2022 года, Карл III был всего седьмым по популярности среди британцев членом королевской семьи.

В 1976 году Чарльз основал благотворительный фонд Prince's Trust для помощи обездоленным. Кроме того, он начал поддерживать инициативы в области искусства, защиты окружающей среды, а также борьбы с изменением климата.

В 1981 году он женился на Диане Спенсер, происходившей из одного из крупнейших аристократических родов страны. Принцесса Диана была чрезвычайно популярна в СМИ. В браке родились два сына — принц Уильям и принц Гарри. В 1996 году Чарльз развелся с Дианой и женился на Камилле Паркер-Боулз, с которой познакомился еще до первого брака. Через год принцесса Диана погибла в автокатастрофе.

Также Карл III известен тем, что в отличие от Елизаветы II, активно вмешивался в политику правительства. Так, например, The Guardian обнародовала меморандумы «черного паука» — письма Чарльза, адресованные премьер-министру Великобритании Тони Блэру и членам его кабинета. В них он пытался повлиять на членов правительства по вопросам спасения исчезающих видов рыб, предотвращения эпидемии туберкулеза среди скота и даже заказа вооружения для войск в Ираке.

Также Карл III был замешан в скандале с обнародованием в 2017 году «райских бумаг» — пакета документов об оффшорных инвестициях известных людей. Помимо этого, в 2022 году издание The Times сообщило, что фонд Чарльза Prince's Foundation получил пожертвование от экс-премьера Катара три миллиона евро наличными.