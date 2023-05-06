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Москва и Киев сообщили об обмене пленными. В РФ вернулись 3 летчика, в Украину — 45 защитников «Азовстали»

Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале о возвращении из украинского плена трех летчиков — военнослужащих ВКС России.

По данным ведомства, этого удалось достичь «в результате сложного переговорного процесса». Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, пишет МО РФ.

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал о возвращении в Украину 42 защитников и трех защитниц «Азовстали».

«Все они — нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров», — написал Ермак.

Также среди возвращенных в Украину украинских военнопленных есть военнослужащий, который попал в российский плен во время «Широкинской операции» в 2015 году и находился в РФ два с половиной года. После возвращения он попал в российский плен повторно, уже на «Азовстали».

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В последний раз об обмене военнопленными между Россией и Украиной стало известно в середине апреля. О том, что Украина вернула из российского плена 130 военнослужащих, рассказал Андрей Ермак. Накануне власти Чечни заявили об обмене пяти чеченских военнослужащих полка «Север — Ахмат».

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