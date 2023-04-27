Это обмен, чтобы набрать «классы»

Всего за время войны украинской стороне удалось вернуть домой более 2200 пленных. Среди них — сотни мирных граждан. Возможен ли обмен «всех на всех», о котором заявляют киевские власти?

Беспрецедентный план В среду, 26 апреля, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что Украина вернула из российского плена 44 человека. По данным Ермака, среди них значатся 36 рядовых и сержантов, а также шесть офицеров и двое гражданских. Кроме того, Ермак рассказал, что среди возвратившихся военных есть защитники «Азовстали» и Херсонской области. «Наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными, продолжает выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: «вернуть домой всех»», — написал в своем телеграм-канале украинский чиновник. По данным подтвердившего обмен Министерства обороны РФ, в результате переговоров в РФ вернулись 40 российских военных. Они были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. — О необходимости обмена «всех на всех» говорил президент Владимир Зеленский, — напоминает «Новой-Европа» украинский блогер и журналист Владимир Золкин, прославившийся интервью с российскими пленными.

— При этом обменивать нужно не только военных, но и всех задержанных по различным подозрениям гражданских.

Еще в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский, действительно, предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех». И до, и после этого обычно число обмениваемых с обеих сторон составляло максимум сотни. «За это время мы освободили из плена 2238 человек, — говорил глава украинского государства. — Центр (по поиску и освобождению пленных) работает ежедневно, 24 на 7. Из этих людей 140 человек — это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских». И вот глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил 24 апреля о том, что обмен «всех на всех» может состояться в обозримом будущем. «Да, мы в принципе приближаемся к этому, — рассказал Буданов. — Это беспрецедентный случай в мировой истории. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время». По словам политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, разные источники называют разное количество пленных, находящихся у обеих сторон. По одним данным, в местах заключения в России находится больше украинцев, чем россиян содержится у противника. Но, по другим сведениям, это число может быть сопоставимо, и тогда, по мнению Вадима Карасева, обмен не исключен.

Подвалы «Вагнера» — У России в плену сегодня значительно больше украинцев, чем наоборот, — рассказывает «Новой-Европа» источник в российском Министерстве обороны. — Кроме того, за всё время СВО через различные «подвалы» (места заключения в «ДНР», «ЛНР» и на других оккупированных территориях) прошли тысячи, если не десятки тысяч граждан Украины. Их обвиняли в пособничестве Киеву, диверсиях, шпионаже и других преступлениях. Есть сведения, что и сегодня могут насильственно удерживаться тысячи таких лиц. Подлежат ли они обмену по мнению Москвы — неизвестно. Кроме этих людей есть и другие категории пленных, которые могут не попасть в обменный фонд. — «Вагнеровцы» — это автономная сущность внутри российской армии, — объясняет Владимир Золкин. — У них есть свои пленные и свои места для их содержания. — Возможно, Министерство обороны России согласится на обмен «всех на всех», — высказывает свою позицию «Новой-Европа» основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. — При этом мне точно известно, что на территории Луганской области, неподалеку от базы наемников, в подвальных помещениях расположена тюрьма ЧВК «Вагнер». Там по приказу Евгения Пригожина в бесчеловечных условиях содержатся сотни украинских военнопленных.

Находящиеся в застенках люди подвергаются пыткам и внесудебным казням. Сомневаюсь, что эти лица входят в официальный список пленных.

Владимир Осечкин убежден, что необходимо требовать освобождения узников ЧВК наравне с остальными военнопленными. Ведь пригожинские наемники являются неотъемлемой частью российской военной группировки в Украине. — Пленных «вагнеровцы» держат на двух бывших предприятиях в Стаханове, «ЛНР», — рассказывает российский военный из Министерства обороны, — плюс в одной или двух колониях в «ДНР». Эти же места задействуют под «пресс-хаты» для отказников из ВС РФ и «Народной милиции» ЛДНР. Сейчас с Пригожиным пытаются вести переговоры. Украина хочет забрать всех военнопленных и гражданских, которых взяли за партизанщину и подозрения в ней, а также достать тех пленных, которых сейчас активно приговаривают в ЛДНР к срокам. РФ важнее забрать пилотов и офицеров, которых просто мало в войсках. Со стороны Украины эту тему ведет лично Буданов. Зачем он раньше времени вылез с этим заявлением — непонятно! Такие операции всегда готовятся в состоянии повышенной секретности.

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Имидж — всё! Некоторые специалисты уверены, что главный разведчик раскрыл военную тайну из соображений личного пиара. — Рассказать о готовящемся беспрецедентном обмене важно для Кирилла Буданова с имиджевой точки зрения, — объясняет «Новой-Европа» Вадим Карасев. — Речь идет не просто о военной победе, но о сохранении жизней своих военнослужащих, о возвращении людей на родину. «Вернись живым» — популярный сегодня в Украине хэштег и лозунг. Ассоциации с ним приносят [политические] очки. Подобные анонсы обменов «всех на всех» нравятся публике. Насколько эта перспектива реальна в действительности — большой вопрос. Но если такой обмен состоится, все будут знать, что это успех военной разведки, и организовал его Кирилл Буданов.