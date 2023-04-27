Это обмен, чтобы набрать «классы»

Всего за время войны украинской стороне удалось вернуть домой более 2200 пленных. Среди них — сотни мирных граждан. Возможен ли обмен «всех на всех», о котором заявляют киевские власти?
Беспрецедентный план
В среду, 26 апреля, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что Украина вернула из российского плена 44 человека. По данным Ермака, среди них значатся 36 рядовых и сержантов, а также шесть офицеров и двое гражданских. Кроме того, Ермак рассказал, что среди возвратившихся военных есть защитники «Азовстали» и Херсонской области. «Наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными, продолжает выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: «вернуть домой всех»», — написал в своем телеграм-канале украинский чиновник.
По данным подтвердившего обмен Министерства обороны РФ, в результате переговоров в РФ вернулись 40 российских военных. Они были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
— О необходимости обмена «всех на всех» говорил президент Владимир Зеленский, — напоминает «Новой-Европа» украинский блогер и журналист Владимир Золкин, прославившийся интервью с российскими пленными.
— При этом обменивать нужно не только военных, но и всех задержанных по различным подозрениям гражданских.
Еще в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский, действительно, предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех». И до, и после этого обычно число обмениваемых с обеих сторон составляло максимум сотни. «За это время мы освободили из плена 2238 человек, — говорил глава украинского государства. — Центр (по поиску и освобождению пленных) работает ежедневно, 24 на 7. Из этих людей 140 человек — это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских».
И вот глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил 24 апреля о том, что обмен «всех на всех» может состояться в обозримом будущем.
«Да, мы в принципе приближаемся к этому, — рассказал Буданов. — Это беспрецедентный случай в мировой истории. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время».
По словам политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, разные источники называют разное количество пленных, находящихся у обеих сторон. По одним данным, в местах заключения в России находится больше украинцев, чем россиян содержится у противника. Но, по другим сведениям, это число может быть сопоставимо, и тогда, по мнению Вадима Карасева, обмен не исключен.
Подвалы «Вагнера»
— У России в плену сегодня значительно больше украинцев, чем наоборот, — рассказывает «Новой-Европа» источник в российском Министерстве обороны. — Кроме того, за всё время СВО через различные «подвалы» (места заключения в «ДНР», «ЛНР» и на других оккупированных территориях) прошли тысячи, если не десятки тысяч граждан Украины. Их обвиняли в пособничестве Киеву, диверсиях, шпионаже и других преступлениях. Есть сведения, что и сегодня могут насильственно удерживаться тысячи таких лиц. Подлежат ли они обмену по мнению Москвы — неизвестно.
Кроме этих людей есть и другие категории пленных, которые могут не попасть в обменный фонд.
— «Вагнеровцы» — это автономная сущность внутри российской армии, — объясняет Владимир Золкин. — У них есть свои пленные и свои места для их содержания.
— Возможно, Министерство обороны России согласится на обмен «всех на всех», — высказывает свою позицию «Новой-Европа» основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. — При этом мне точно известно, что на территории Луганской области, неподалеку от базы наемников, в подвальных помещениях расположена тюрьма ЧВК «Вагнер». Там по приказу Евгения Пригожина в бесчеловечных условиях содержатся сотни украинских военнопленных.
Находящиеся в застенках люди подвергаются пыткам и внесудебным казням. Сомневаюсь, что эти лица входят в официальный список пленных.
Владимир Осечкин убежден, что необходимо требовать освобождения узников ЧВК наравне с остальными военнопленными. Ведь пригожинские наемники являются неотъемлемой частью российской военной группировки в Украине.
— Пленных «вагнеровцы» держат на двух бывших предприятиях в Стаханове, «ЛНР», — рассказывает российский военный из Министерства обороны, — плюс в одной или двух колониях в «ДНР». Эти же места задействуют под «пресс-хаты» для отказников из ВС РФ и «Народной милиции» ЛДНР. Сейчас с Пригожиным пытаются вести переговоры. Украина хочет забрать всех военнопленных и гражданских, которых взяли за партизанщину и подозрения в ней, а также достать тех пленных, которых сейчас активно приговаривают в ЛДНР к срокам. РФ важнее забрать пилотов и офицеров, которых просто мало в войсках. Со стороны Украины эту тему ведет лично Буданов. Зачем он раньше времени вылез с этим заявлением — непонятно! Такие операции всегда готовятся в состоянии повышенной секретности.
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Имидж — всё!
Некоторые специалисты уверены, что главный разведчик раскрыл военную тайну из соображений личного пиара.
— Рассказать о готовящемся беспрецедентном обмене важно для Кирилла Буданова с имиджевой точки зрения, — объясняет «Новой-Европа» Вадим Карасев. — Речь идет не просто о военной победе, но о сохранении жизней своих военнослужащих, о возвращении людей на родину. «Вернись живым» — популярный сегодня в Украине хэштег и лозунг. Ассоциации с ним приносят [политические] очки. Подобные анонсы обменов «всех на всех» нравятся публике. Насколько эта перспектива реальна в действительности — большой вопрос. Но если такой обмен состоится, все будут знать, что это успех военной разведки, и организовал его Кирилл Буданов.
По словам Вадима Карасева, глава ГУР Буданов — человек медийный и яркий. В отличие от его российского оппонента — главы ГРУ (ГУ ГШ МО). Политолог не исключает, что офис президента Украины и сам Зеленский вполне могут лояльно относиться к дополнительной раскрутке главы военной разведки в противовес популярному в армейской среде и в целом у украинцев командующему войсками Валерию Залужному. Сегодня рейтинг Буданова стремится к показателям начальника.
— Заметьте, в информационном поле всё время присутствует именно военная разведка, освещаются ее операции, — продолжает рассказ Карасев. — В России, к примеру, главным спикером разведсообщества является директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, но не глава ГРУ. В Украине есть серьезная внешняя разведка. Но она не действует публично.
Вадим Карасев рассказывает, что несколько месяцев назад над головой министра обороны Алексея Резникова сгустились тучи. Тогда его портфель вместе со всем военно-политическим влиянием прочили Кириллу Буданову, который мог уравновесить главнокомандующего Валерия Залужного. Однако Резников, на которого завязаны отношения с западными партнерами, усидел в кресле, и глава ГУР остался без повышения.
— Сегодня команда президента рассматривает Кирилла Буданова как своего человека, а возможно, даже и преемника в случае возникновения радикальной необходимости, — заканчивает рассказ Вадим Карасев. — Не исключаю, что сейчас прорабатывается возможность кандидатура главы ГУР в качестве кандидата в президенты.
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