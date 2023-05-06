Bloomberg: Минюст США начал проверку в отношении криптобиржи Binance

Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance, которая могла позволить россиянам незаконно обходить санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять анонимных источников.

По их информации, отдел национальной безопасности ведомства проверяет, не нарушала ли компания и ее должностные лица санкции, связанные со вторжением России в Украину. Ранее на площадку уже поступали жалобы из-за предполагаемого использования биржи для обхода санкций против Ирана. Сообщается, что Binance ведет переговоры с властями США для их урегулирования.

В самой компании подчеркнули, что Binance полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Американский Минюст отказался комментировать информацию.