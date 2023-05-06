Bloomberg: Минюст США начал проверку в отношении криптобиржи Binance

Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance, которая могла позволить россиянам незаконно обходить санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять анонимных источников.
По их информации, отдел национальной безопасности ведомства проверяет, не нарушала ли компания и ее должностные лица санкции, связанные со вторжением России в Украину. Ранее на площадку уже поступали жалобы из-за предполагаемого использования биржи для обхода санкций против Ирана. Сообщается, что Binance ведет переговоры с властями США для их урегулирования.
В самой компании подчеркнули, что Binance полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Американский Минюст отказался комментировать информацию.
В начале марта криптобиржа Binance закрыла для россиян, а также любым физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. Решение было принято в соответствии с десятым пакетом санкций Евросоюза против России, заявили в компании.
P2P-сервисы Binance россияне стали активно использовать в 2022 году как инструмент для перевода денег за рубеж после того, как из-за санкций ЕС стали затруднены SWIFT-переводы. Ранее Binance в связи с санкциями ограничивала только предельную стоимость активов на балансе россиян (€10 000).
Криптовалютная биржа Binance была основана в 2017 году. На Binance доступны четыре вида торговли: спотовая, маржинальная, фьючерсная и P2P. По данным CoinMarketCap (ранжирует и оценивает криптобиржи на основе трафика, ликвидности, объемов торгов) Binance занимает первое место по суточному объему торгов (около $75 млрд), затем идет Coinbase Exchange, FTX, Kraken и Huobi Global.