Власти отчитались об открытии движения по второму железнодорожному пути Крымского моста

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом заявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Сегодня было запущено движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», — написал Хуснуллин. По его словам, специалисты работали круглосуточно в две смены. 23 февраля Крымский мост открыли для автомобильного движения.

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