logo
НовостиОбщество

Власти отчитались об открытии движения по второму железнодорожному пути Крымского моста

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом заявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Сегодня было запущено движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», — написал Хуснуллин.

По его словам, специалисты работали круглосуточно в две смены.

23 февраля Крымский мост открыли для автомобильного движения.

Читайте также

Я думала, что началась война

Как живет Керчь после взрыва Крымского моста

Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушилось автомобильное полотно и загорелся поезд, перевозивший горючие материалы. В результате погибли четыре человека — водитель взорвавшегося грузовика и пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом, среди них, по данным ТАСС, оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.

9 октября президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту «терактом против критически важной инфраструктуры РФ» и заявил, что его организовали спецслужбы Украины. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что к произошедшему «причастны граждане РФ и зарубежных государств, они помогали в подготовке теракта». Возбуждено дело по статье о терроризме (205 УК).

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к взрыву, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya