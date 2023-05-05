Власти отчитались об открытии движения по второму железнодорожному пути Крымского моста

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом заявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина
Сегодня было запущено движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.
«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», — написал Хуснуллин.
По его словам, специалисты работали круглосуточно в две смены.
23 февраля Крымский мост открыли для автомобильного движения.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушилось автомобильное полотно и загорелся поезд, перевозивший горючие материалы. В результате погибли четыре человека — водитель взорвавшегося грузовика и пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом, среди них, по данным ТАСС, оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.
9 октября президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту «терактом против критически важной инфраструктуры РФ» и заявил, что его организовали спецслужбы Украины. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что к произошедшему «причастны граждане РФ и зарубежных государств, они помогали в подготовке теракта». Возбуждено дело по статье о терроризме (205 УК).
Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к взрыву, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей.