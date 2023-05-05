Региональные заксобрания перестали выкладывать открытые налоговые декларации депутатов. Часть парламентариев продолжили выкладывать их на других платформах

Из всех региональных депутатов в России лишь один опубликовал открытую декларацию о доходах на сайте местного парламента. Об этом сообщают «Ведомости», проанализировавшие сайты всех парламентов субъектов РФ.

Как пишет издание, им стал председатель заксобрания Приморского края Александр Ролик («Единая Россия»). Согласно документу, за прошедший год глава парламента заработал 7,4 млн рублей, а в собственности имел квартиру и гараж. Остальные 21 депутат, работающие на постоянной основе (получающие зарплату за работу в парламенте), подали декларации лишь в обобщенном виде.

На данный момент сообщения о получении депутатских деклараций о доходах на своих сайтах опубликовали лишь 62 заксобрания из 85.

Наиболее «прозрачным» по итогам декларационной кампании стал парламент Санкт-Петербурга, пишут «Ведомости». В их отчете каждого депутата обозначили цифрой, указав и сумму, которую он задекларировал.

Подавляющее большинство регионов (Москва, Дагестан, Татарстан, Ставропольский край, Самарская, Кировская, Калужская, Курганская области) выложили лишь сообщения о том, сколько депутатов представили информацию о доходах.



Часть заксобраний (Удмуртия, Ленинградская, Магаданская, Тамбовская, Тульская области) опубликовали лишь краткие сообщения о сдаче деклараций. Некоторые парламенты (Челябинская область), заявили, что сведения о доходах в связи с указом президента не публикуются. Часть регионов (Нижегородская, Архангельская области, Пермский край) информацию о доходах депутатов не разместили даже в обобщенном виде.

Однако часть депутатов продолжила публиковать свои декларации. Так, в частности, поступил Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, а также депутаты фракции «Яблоко». Все они опубликовали данные о своих доходах не на официальном сайте облсобрания.